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Депутаты могут утонуть в правках в Конституцию

06.10.2020 09:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Палата представителей за три дня получила уже около 350 предложений по внесению изменений в новую редакцию Конституции.

Депутаты могут утонуть в правках в Конституцию

Как сообщил зампред постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло в эфире телеканала СТВ.

«К обеду 5 октября уже их было порядка трех с половиной сотен — предложений от граждан. Очень интересные предложения, мы приятно удивлены такой активностью. Это процесс продолжается, предложения будут поступать и дальше», — сказал Свилло.

«На сайте Палатой представителей [объявление о приеме предложений по внесению изменений было размещено 2 октября] обозначен крайний срок — 25 октября. И сейчас мы над ними работаем. Кое-что я уже успел посмотреть — предложения очень интересные. Конечно, они не носят характер строго сформулированных юридических формул, которые бери прямо и применяй в Конституции. Люди пишут, высказывают свои желания. И я так понимаю свою задачу, задачу парламента — обработать это все, в данном случае парламент выступает как агрегатор. Эти все предложения, которые простые граждане направляют к нам, должны быть определенным образом сгруппированы, обработаны, то есть должен быть выдан некий итоговый продукт, скажем, юридического характера. Но это уже будут предложения парламента», — отметил депутат.

«Я хотел бы предостеречь от разочарований тех наших авторов, которые могут не увидеть своих предложений. В том или ином виде они будут в работе учтены и в итоговом продукте, естественно, найдут свое отражение», — дополнил Свилло.

Предложений, по его словам, «много разных». «Если говорить о тех, которые относятся непосредственно к Конституции как к основному закону, чаще всего это предложения, которые касаются порядка формирования тех или иных органов государственной власти, порядка избрания, к примеру, президента, сроков и так далее. Касаются избирательной системы. Но это на сегодня скорее исключение. В большинстве люди просто высказывают свои предложения. Самые неожиданные, необычные. К примеру, одно из предложений, которое мне запомнилось — это конституционным образом закрепить то, что брак в нашей стране — это добровольный союз между мужчиной и женщиной», — отметил депутат.

«Не углубляясь в исследования этих предложений, которых так много — физически сложно все это оценить — я бы этот объем предложений охарактеризовал двумя крайними точками. Встречаются предложения (и это будет крайняя точка) вернуться к Конституции 1994 года. Второе предложение крайнее состоит в том, чтобы не изменять Конституцию сегодняшнюю, потому что, по мнению авторов, сегодняшняя Конституция вполне сбалансирована, современная и отвечает сегодняшнему времени», — рассказал парламентарий.

 
 
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Палата представителей за три дня получила уже около 350 предложений по внесению изменений в новую редакцию Конституции.
 
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