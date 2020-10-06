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Выписанный из госпиталя Трамп вернулся в Белый дом

06.10.2020 09:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дональд Трамп выписался из госпиталя имени Уолтера Рида, в котором провел четыре дня на лечении от COVID-19.

Выписанный из госпиталя Трамп вернулся в Белый дом

Перед самым началом брифинга его лечащих врачей президент США написал в своем микроблоге, что чувствует себя превосходно.

По словам его врачей, высокой температуры у Трампа нет уже больше 72 часов.

«Не нужно страшиться ковида. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью. Под руководством администрации Трампа мы разработали замечательные препараты и приобрели знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!» — отметил американский лидер.

Его врачи также сообщили, что дальнейшее лечение Трамп будет проходить в Белом доме, пишет Би-би-си.

 
 
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Дональд Трамп выписался из госпиталя имени Уолтера Рида, в котором провел четыре дня на лечении от COVID-19.
 
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