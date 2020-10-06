|
Выписанный из госпиталя Трамп вернулся в Белый дом
Источник материала: Навiны
Дональд Трамп выписался из госпиталя имени Уолтера Рида, в котором провел четыре дня на лечении от COVID-19.
Перед самым началом брифинга его лечащих врачей президент США написал в своем микроблоге, что чувствует себя превосходно.
По словам его врачей, высокой температуры у Трампа нет уже больше 72 часов.
«Не нужно страшиться ковида. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью. Под руководством администрации Трампа мы разработали замечательные препараты и приобрели знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!» — отметил американский лидер.
Его врачи также сообщили, что дальнейшее лечение Трамп будет проходить в Белом доме, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп выписался из госпиталя имени Уолтера Рида, в котором провел четыре дня на лечении от COVID-19.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)