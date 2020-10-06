Выписанный из госпиталя Трамп вернулся в Белый дом

Дональд Трамп выписался из госпиталя имени Уолтера Рида, в котором провел четыре дня на лечении от COVID-19.





Перед самым началом брифинга его лечащих врачей президент США написал в своем микроблоге, что чувствует себя превосходно.

По словам его врачей, высокой температуры у Трампа нет уже больше 72 часов.

«Не нужно страшиться ковида. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью. Под руководством администрации Трампа мы разработали замечательные препараты и приобрели знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!» — отметил американский лидер.