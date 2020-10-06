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Секреты воспитания новой жены Петросяна раскритиковали в сети
06.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Эмоциональное признание жены российского юмориста Евгения Петросяна спровоцировало критику в сети: фанаты не разделили позицию Татьяны Брухуновой в воспитании детей.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Недавно Петросян отметил свой 75-летний юбилей и сделал неожиданный подарок для поклонников: сатирик показал подписчикам маленького сына Вагана. Ходили слухи, что ребенка родила суррогатная мать, но молодая возлюбленная артиста поспешила опровергнуть все домыслы и призналась, что родила ребенка без чьей-либо помощи. С тех пор Брухунова не перестает рассказывать о счастливом материнстве и делиться первыми успехами ребенка.
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В записи Брухунова пожаловалась на то, что устала от бесконечных вопросов и советов, а также поделилась своей методикой воспитания. Татьяна призналась, что не планирует растворяться в сыне и ставить его интересы на пьедестал. Такая откровенность вызвала бурную реакцию фанаток.
"То, что вы пишете - это ужасно"; "Это очень эгоистично, зачем вы заводили ребенка?"; "Рановато вы отделяете ребенка от себя"; "Если бы вы сами рожали, то ваше мнение по вышеизложенному вопросу, было бы другим", - написали фолловеры.
Напомним, что недавно "постановочное" фото жены сатирика также
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