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Джон Макафи арестован за уклонение от уплаты налогов

06.10.2020 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эксцентричный американский предприниматель Джон Макафи был арестован в Испании по подозрению в уклонении от налогов. Его обвиняют в сокрытии своего дохода и неуплате налогов в период с 2014 по 2018 годы. В суд на Макафи подала комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Там считают, что он скрытно рекламировал ICO-проекты в своем Twitter, на чем заработал более $23 млн.

Публично Макафи не сообщал о том, что получает вознаграждение за рекламу. SEC считает, что он врал про степень своей вовлеченности в проекты, которые рекламировал, а также применял недобросовестные торговые практики, продавая активы, которые активно рекламировал. В судебном иске фигурирует пять случаев уклонения от уплаты налогов. По каждому из них предпринимателю грозит до пяти лет тюрьмы.

Макафи собирался стать президентом США и даже выдвигал свою кандидатуру на этот пост в прошлую выборную кампанию. Также он обещал съесть свой ботинок, если не взломает iPhone. Про взлом он наврал. Ботинок не съел. В целом основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee известен своими нелепыми и эпатажными выходками.

 
 
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Эксцентричный американский предприниматель Джон Макафи был арестован в Испании по подозрению в уклонении от налогов. Его обвиняют в сокрытии своего дохода и...
 
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