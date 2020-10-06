Новый Kia Sorento оценили в России в $28,8 тысячи

Источник материала: Onliner

Российский импортер Kia опубликовал список спецификаций на кроссовер Sorento четвертого поколения. Первые SUV прибудут к дилерам 15 октября. Стоить новинка в России будет от 2 149 900 рублей (примерно 28,8 тысячи долларов), пишет Drom .

Сборка нового Sorento производится на заводе «Автотор» в Калининграде. Мировая премьера автомобиля состоялась прошлой зимой. В основе Sorento'2021 лежит модульная архитектура N3, которую использует новая Hyundai Santa Fe. Кроссовер стал крупнее предшественника. Габаритная длина машины составляет 4810 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1700 мм. Размер колесной базы увеличился на 35 мм — до 2815 мм.





На вседорожнике дебютировала система Kia Terrain Mode, которая предоставляет водителю несколько режимов езды. Клиентам в России Sorento предложат с двумя двигателями на выбор: бензиновым объемом 2,5 л (мощность — 180 л. с., крутящий момент — 232 Н·м) или дизельным 2,2 л (199 л. с., 440 Н·м). Бензиновый идет в паре с 6-АКП. Дизельный оснащается 8-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Почти все версии имеют полный привод, однако базовая бензиновая модификация оснащается приводом на переднюю ось.





В прайс-листе представлены восемь фиксированных комплектаций: Classic только в переднеприводном исполнении, Comfort с бензиновым двигателем и полным приводом, Luxe и Prestige предлагаются и с бензиновым, и с дизельным мотором, Premium и Premium+ доступны только с дизельным двигателем.

В базовое оснащение входят ABS, система стабилизации, LED-оптика, помощь при трогании на подъеме и при спуске с горы, мониторинг давления в шинах, шесть подушек безопасности, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple Carplay и Android Auto, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, задние датчики парковки, электропривод регулировок сиденья водителя, отделка руля и набалдашника КП кожей, подогрев передних сидений, руля и боковых зеркал, электропривод регулировок боковых зеркал, 17-дюймовые колеса на легкосплавных дисках. Есть и 7-местные версии.