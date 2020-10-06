Сотрудница оператора сотовой связи передала данные абонента своему знакомому

Источник материала: Onliner

Знакомый 23-летней сотрудницы оператора мобильной связи попросил ее узнать информацию о владельце абонентского номера. Девушка согласилась, и теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

Дело было 15 мая этого года. Сотрудница воспользовалась тем, что коллега отошла от рабочего компьютера. Девушка в нарушение права доступа (которого у нее не было) через учетную запись получила нужную информацию об абоненте и передала ее своему знакомому.

Об этом инциденте стало известно во время расследования другого уголовного дела.

В отношении сотрудницы оператора, жительницы Новополоцка, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК РБ — «Несанкционированный доступ к компьютерной информации».