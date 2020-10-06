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В Кыргызстане после протестов возможна отмена итогов выборов

06.10.2020 09:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

Об этом заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Массовые протесты начались в столице Кыргызстана 5 октября, после объявления предварительных итогов парламентский выборов. Из 16 партий проходной барьер в 7% преодолели только четыре. Протестующие требуют отменить итоги голосования и провести повторное.

В результате президент страны рекомендовал Центризбиркому изучить материалы, связанные с нарушениями на выборах, и не исключил, что их итоги могут аннулировать, пишет РБК.

«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов», — сказала пресс-секретарь президента.

 
 
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Об этом заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков.
 
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