В Кыргызстане после протестов возможна отмена итогов выборов

Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

Об этом заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Массовые протесты начались в столице Кыргызстана 5 октября, после объявления предварительных итогов парламентский выборов. Из 16 партий проходной барьер в 7% преодолели только четыре. Протестующие требуют отменить итоги голосования и провести повторное.

В результате президент страны рекомендовал Центризбиркому изучить материалы, связанные с нарушениями на выборах, и не исключил, что их итоги могут аннулировать, пишет РБК .

«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов», — сказала пресс-секретарь президента.