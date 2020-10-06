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СМИ: беларуского посла уволили из-за его заявления о победе Тихановской на выборах
Источник материала: KYKY>
Латвийское издание Delfi
Василий Маркович
16 сентября Лукашенко указом освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
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Латвийское издание Delfi узнало вероятную причину увольнения посла Беларуси в Латвии Василия Марковича. Это произошло после того, как Маркович на встрече...
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