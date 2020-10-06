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СМИ: беларуского посла уволили из-за его заявления о победе Тихановской на выборах

06.10.2020 10:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Латвийское издание Delfi узнало вероятную причину увольнения посла Беларуси в Латвии Василия Марковича. Это произошло после того, как Маркович на встрече беларуского сообщества заявил о победе Светланы Тихановской на избирательных участках в Латвии. «Вскоре он был вызван в Минск и уволен «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — пишет Delfi.

Василий Маркович стал послом Беларуси в Латвии в 2018 году. Все это время он работал над подготовкой визита Александра Лукашенко в Латвию, который сначала отложили из-за пандемии, после президентских выборов и вовсе отменили, а самому Александру Лукашенко запретили въезд на территорию Латвии.

16 сентября Лукашенко указом освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

  • Вчера выяснилось, что Польша и Литва отзывают своих послов из Беларуси для консультаций. Этого потребовал МИД Беларуси: он сообщил, что с 5 октября Минск отзывает своих диппредставителей в Литве и Польше для консультаций. Послам Литвы и Польши в Беларуси предложили поступить так же. 
  • Глава МИД Польши Збигнев Рау объявил, что часть послов стран ЕС, аккредитованных в Беларуси, будут отозваны для консультаций. Они сделают это в знак солидарности с послами Литвы и Польши. Какие именно послы и когда будут отозваны, пока неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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Латвийское издание Delfi узнало вероятную причину увольнения посла Беларуси в Латвии Василия Марковича. Это произошло после того, как Маркович на встрече...
 
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