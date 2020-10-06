|
SpaceX получила контракт от Пентагона на производство спутников для отслеживания ракет
Источник материала: АФН
Пентагон заключил с американской компанией SpaceX контракт на производство спутников для слежения за запусками ракет. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в понедельник на сайте американского оборонного ведомства.
Аналогичный контракт получила также компания L3 Harris Technologies. Общая стоимость контрактов составила $342 млн., передает ТАСС.
Сообщается, что обе компании должны построить по четыре спутника к концу 2022 финансового года.
В августе SpaceX получила контракт от Пентагона на сумму $316 млн на запуск космических аппаратов для американских военных на 2022-2027 финансовые годы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пентагон заключил с американской компанией SpaceX контракт на производство спутников для слежения за запусками ракет. Об этом сообщается в официальном заявлении,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)