ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заико: Прекратить транзитные операции со странами Балтии - это уже выстрел себе не в ногу, а в голову

06.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный эксперт объяснил, чем чреват для Беларуси отказ от грузопотока стран Балтии.

Александр Лукашенко в понедельник во время встречи с председателем ГТК Юрием Сенько сказал, что транзит грузов из Литвы и Латвии через Беларусь составляет 40%, и предупредил о том, что «если мы возьмемся за этот поток (грузоперевозок — «С»), то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть».

Узнали у эксперта, как могут отразиться подобные меры на самой Беларуси.

—  Позиция «без ущерба для Беларуси» в данном случае не годится. Потому что сокращение внешне-торговых операций, в том числе и транзитных, в любом случае нанесет ущерб не только Латвии и Литве, но и Беларуси, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасціі» руководитель  аналитического  центра «Стратегия» Леонид Заико.

Он считает подобные угрозы странам Балтии «политическими фантазиями» и не советуют закрывать страну.

— Есть такая техника подсчета средств, которые оставляют дальнобойщики, следуя через Беларусь, где они покупают топливо,  завтракают, обедают и ужинают и прочее.

Я думаю, потери будут примерно симметричными. Литва и Латвия и даже Польша смогут воспользоваться другими коридорами, например, через Украину или Россию.

Угрожать, что  «кого-то посадят на голодный паек» — это из области политических фантазий. Международные экономические отношения всегда взаимосвязаны. Вообще, глупо закрывать страну, — отметил известный экономист.

Он не считает и адресным вопрос Лукашенко председателю ГТК о том, что, «надо предпринять в ближайшее время, чтобы удержать экономику в этом году». 

— Вопросы можно адресовать кому угодно, и главе таможенного комитета, и главе налоговой.  Другое дело, что они будут крайне смущены, потому что это не их дело, считать статистические показатели по экспортно-импортным операциям и определить девиацию трансфера.

Вообще таможенная служба должна способствовать как можно большему транзиту через территорию Беларуси. Прекращать транзитные операции со странами Балтии — это выстрел себе даже не в ногу, а, боюсь, что в голову. Я не в восторге сейчас от того, что делает руководство Литвы, но нам не надо делать параллельные глупости, — советует эксперт.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный эксперт объяснил, чем чреват для Беларуси отказ от грузопотока стран Балтии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Игроки женской NBA поддержали Елену Левченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика