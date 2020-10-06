ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд обязал расследовать возможную фальсификацию в деле об убийстве Шеремета

06.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Адвокаты обвиняемой Яны Дугарь считают, что экспертиза походки их подзащитной фальсифицирована

Яна Дугарь


Шевченковский районный суд Киева обязал Главное бюро расследований возобновить расследование о возможной фальсификации в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Фотографию решения суда опубликовали в Facebook адвокаты обвиняемых.

Ранее ГБР приняло решение прекратить расследование, но адвокаты его обжаловали. 

Судья Владимир Бугель решил удовлетворить жалобу адвоката и постановил возобновить уголовное производство.

4 сентября в Шевченковском райсуде Киева прошло первое заседание по делу об убийстве основателя сайта "Белорусский партизан" Павла Шеремета. Из обвинительного заключения стало понятно, что заказчики этого преступления не установлены.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокаты обвиняемой Яны Дугарь считают, что экспертиза походки их подзащитной фальсифицирована
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт. Виталий Гурков поддержал Елену Левченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика