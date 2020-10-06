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Суд обязал расследовать возможную фальсификацию в деле об убийстве Шеремета
Источник материала: Партизан
Адвокаты обвиняемой Яны Дугарь считают, что экспертиза походки их подзащитной фальсифицирована
Яна Дугарь
Шевченковский районный суд Киева обязал Главное бюро расследований возобновить расследование о возможной фальсификации в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Фотографию решения суда опубликовали в Facebook адвокаты обвиняемых.
Ранее ГБР приняло решение прекратить расследование, но адвокаты его обжаловали.
Судья Владимир Бугель решил удовлетворить жалобу адвоката и постановил возобновить уголовное производство.
4 сентября в Шевченковском райсуде Киева прошло первое заседание по делу об убийстве основателя сайта "Белорусский партизан" Павла Шеремета. Из обвинительного заключения стало понятно, что заказчики этого преступления не установлены.
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Адвокаты обвиняемой Яны Дугарь считают, что экспертиза походки их подзащитной фальсифицирована
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