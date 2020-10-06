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В РПЦ рассказали, когда нужно хоронить тело Ленина
Источник материала: Партизан
Как отметил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион, его необходимо захоронить. При этом в РПЦ отмечают, что действовать здесь нужно осторожно.
По его словам, Ленин является изменником родины. Илларион добавил, что по обычным законам его следовало бы судить. Однако для своих последователей Ленин является святыней, напомнил священнослужитель.
Таким образом, по словам Иллариона, похоронить Ленина можно будет только после того, как коммунистическая идеология останется в прошлом.
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Как отметил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион, его необходимо захоронить. При этом в РПЦ отмечают, что действовать здесь...
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