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Президент Кыргызстана: я приказал силовикам не проливать кровь
Источник материала: Навiны
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков считает, что минувшей ночью в стране была предпринята попытка незаконного захвата власти.
«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть, — считает президент. — Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан».
Жээнбеков заявил, что манифестанты не повиновались правоохранителям, а также «избили медиков и нанесли повреждения зданиям».
«Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь», — утверждает глава государства.
Кроме этого, он предложил ЦИК тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.
Президент призвал политиков успокоить сторонников, передает его пресс-служба.
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков считает, что минувшей ночью в стране была предпринята попытка незаконного захвата власти.
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