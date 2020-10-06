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Президент Кыргызстана: я приказал силовикам не проливать кровь

06.10.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков считает, что минувшей ночью в стране была предпринята попытка незаконного захвата власти.

Президент Кыргызстана: я приказал силовикам не проливать кровь

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть, — считает президент. — Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан».

Жээнбеков заявил, что манифестанты не повиновались правоохранителям, а также «избили медиков и нанесли повреждения зданиям».

«Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь», — утверждает глава государства.

Кроме этого, он предложил ЦИК тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Президент призвал политиков успокоить сторонников, передает его пресс-служба.

Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана — Жогорку Кенеш. Ключевые оппозиционные партии — «Ата Мекен» и «Республика» — не преодолели проходной барьер, что возмутило их членов и сторонников.

Сегодня ночью протестующие взяли штурмом здание Госкомитета национальной безопасности и добились освобождения экс-президента Алмазбека Атамбаева.

 
 
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков считает, что минувшей ночью в стране была предпринята попытка незаконного захвата власти.
 
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