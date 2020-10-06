Аналитики «Сбербанка» ожидают ухудшения экономических показателей в Беларуси

Выход Беларуси из рецессии в 2020 году маловероятен, в ближайшие месяцы, скорее всего, в стране снизится экономическая активность.





Такой прогноз приводится в экономическом обзоре, который подготовили аналитики центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Они отмечают, что в августе по сравнению с июлем экономические показатели Беларуси несколько улучшились, и если за январь—июль спад ВВП составлял 1,6%, то по итогам января—августа — 1,3%.

По мнению экспертов, улучшение показателей белорусской экономики в августе связано с результатами работы сельского хозяйства. «Статистика ярко проиллюстрировала предварительные итоги уборочной кампании — благоприятные погодные условия способствовали сбору хорошего урожая», — отмечают аналитики «Сбербанка».

В то же время белорусская промышленность перешла в августе к сокращению производства, но при этом реальные располагаемые доходы населения продолжали увеличиваться.

«Мы ассоциируем подобную динамику с государственными предприятиями, через которые реализуется знакомый инструмент поддержки потребительского спроса. Последний транслируется в рост оборота розничной торговли, составившего 2,7% (год к году) в январе—августе», — констатируют аналитики.

Они напоминают, что политика стимулирования доходов в прошлом уже приводила к значительным проблемам. «Накопление дополнительных дисбалансов и сейчас создает существенные риски для курса белорусского рубля и инфляции», — полагают эксперты.

В связи с тем, что белорусские банки в августе—сентябре вынуждены были приостановить кредитование населения, аналитики «Сбербанка» прогнозируют ухудшение экономических показателей Беларуси в ближайшие месяцы.

«Эффект остановки кредитования еще не успел полностью отразиться на скорости роста ВВП, мы ожидаем ухудшения состояния экономической активности в ближайшие месяцы. Прогноз нулевого роста по итогам года, озвученный министром экономики, становится крайне маловероятным сценарием развития событий», — прогнозируют представители «Сбербанка».

Как сообщалось, в августе на фоне политического кризиса в Беларуси усилились девальвационные ожидания, что привело к ускорению рублевого кредитования. Данный процесс оказывал давление на курс белорусского рубля, так как физлица использовали кредитные ресурсы либо на покупку иностранной валюты, либо для приобретения импортных товаров.

По этой причине Национальный банк в августе приостановил предоставление банкам рублевых ресурсов в рамках постоянно доступных операций поддержки ликвидности (данное решение центрального банка действует до сих пор). Многие коммерческие банки после этого стали прекращать либо ограничивать выдачу кредитов населению.

Так, в августе о приостановке кредитования населения объявили «БПС-Сбербанк», «Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк», «Альфа-Банк» (входят в первую десятку банков по величине активов). Решение приостановить или ограничить выдачу кредитов населению приняли также ряд средних банков («Технобанк», «БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Франсабанк»).

1 сентября приостановил выдачу населению жилищных кредитов и одновременно с этим с 5 до 15 дней увеличил срок рассмотрения заявок на выдачу потребительских кредитов «Беларусбанк». 8 сентября приостановили кредитование населения «Приорбанк» и «Идея Банк».