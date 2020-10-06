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Видеофакт. Виталий Гурков поддержал Елену Левченко
Источник материала: Навiны
Прославленный белорусский спортсмен Виталий Гурков в видеообращении поддержал Елену Левченко.
Он призвал спортивное сообщество поддержать знаменитую баскетболистку.
Напомним, 30 сентября была
В знак протеста в этот же вечер
1 октября стало известно, что свое участие в розыгрыше чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги
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Прославленный белорусский спортсмен Виталий Гурков в видеообращении поддержал Елену Левченко.
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