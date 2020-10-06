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Видеофакт. Виталий Гурков поддержал Елену Левченко

06.10.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прославленный белорусский спортсмен Виталий Гурков в видеообращении поддержал Елену Левченко.

Видеофакт. Виталий Гурков поддержал Елену Левченко

Он призвал спортивное сообщество поддержать знаменитую баскетболистку.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⁣Друзья! ⠀ Присоединяйтесь к флэшмобу в поддержку Елены Левченко!⠀ Что нужно сделать:⠀ - записать короткие вертикальные селфи (до 15 секунд!) со словами поддержки лично для Лены Левченко @yelenaleu⠀ Очень коротко, но искренне, проникновенно, несколько фраз.⠀ начать видео со слов «Лена держись» ⠀ - разместить у себя в сторизах и отметить страницу @sos_by_2020 и поставить хэштэг #ленадержись⠀ ⠀ Все слова поддержки будут собраны, сохранены и переданы Лене сразу в день ее освобождения, что обязательно придаст ей сил! Поддержим звезду баскетбола Беларуси! #спортснародом #народчемпион #sos_by

Публикация от Vitaly Gurkov /Вiталь Гуркоў/ (@vitalhurkou) 2 Окт 2020 в 2:30 PDT

 

Напомним, 30 сентября была задержана известная белорусская баскетболистка Елена Левченко. Утром она собиралась вылететь на лечение и реабилитацию. Суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Левченко вменялось в вину участие в двух массовых мероприятиях в Минске: 23 августа — на проспекте Независимости и 27 сентября — на проспекте Машерова.

В знак протеста в этот же вечер не вышел на очередной матч чемпионата страны мужской гандбольный клуб «Витязь-Леон» (Минск). На следующий день Белорусская федерация гандбола сняла команду с чемпионата, посчитав причину неуважительной и воспользовавшись соответствующим пунктом регламента.

1 октября стало известно, что свое участие в розыгрыше чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги приостановил ФК «Первый регион».

Поддержали баскетболистку и игроки БАТЭ Станислав Драгун и Николай Сигневич.

 
Теги: Минск
 
 
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Прославленный белорусский спортсмен Виталий Гурков в видеообращении поддержал Елену Левченко.
 
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