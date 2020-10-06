Видеофакт. Виталий Гурков поддержал Елену Левченко

Прославленный белорусский спортсмен Виталий Гурков в видеообращении поддержал Елену Левченко.





Он призвал спортивное сообщество поддержать знаменитую баскетболистку.

Напомним, 30 сентября была задержана известная белорусская баскетболистка Елена Левченко. Утром она собиралась вылететь на лечение и реабилитацию. Суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Левченко вменялось в вину участие в двух массовых мероприятиях в Минске: 23 августа — на проспекте Независимости и 27 сентября — на проспекте Машерова.

В знак протеста в этот же вечер не вышел на очередной матч чемпионата страны мужской гандбольный клуб «Витязь-Леон» (Минск). На следующий день Белорусская федерация гандбола сняла команду с чемпионата, посчитав причину неуважительной и воспользовавшись соответствующим пунктом регламента.

1 октября стало известно, что свое участие в розыгрыше чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги приостановил ФК «Первый регион».