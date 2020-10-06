ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отзыв послов: Беларусь покидают послы стран Евросоюза

06.10.2020 10:37 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Lajos Soos / MTI / AP

«По согласованию с EEAS (Европейская служба внешних связей) и странами – членами ЕС мы приняли решение отозвать на консультации часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», – говорится в сообщении.

Какие именно страны отзовут руководителей своих диппредставительств, не уточняется. Ранее, напомним, об отзыве посла заявила Литва.

«Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Такое послание мы направили и белорусской стороне, с которой пока договорились, что временное приглашение послов для консультаций послужит сокращению напряжения и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на высшем посольском уровне. Вместе с поляками мы уже приняли решение пригласить послов из Минска для консультаций», – отметил в пресс-релизе глава МИД Линас Линкявичюс.

По словам министра, пока не удалось договориться о несокращении персонала, но если Беларусь и далее будет этого требовать, будут предприняты адекватные – «зеркальные» – меры.

Все свои действия МИД и далее координирует с Польшей и другими странами-членами Евросоюза.

Что в итоге?

Сократить количество дипломатов в Беларуси, а также отозвать послов для консультаций было предложено Литве и Польше белорусским МИД на минувшей неделе. Кроме того, Минск с 5 октября отозвал для консультаций своих послов в этих странах. Как заявляли в МИД, это связано с «откровенно деструктивной деятельностью со стороны этих стран».

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часть послов стран Евросоюза отзываются из Беларуси на консультации, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает Sputnik.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
Игроки женской NBA поддержали Елену Левченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика