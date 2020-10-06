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Отзыв послов: Беларусь покидают послы стран Евросоюза
Источник материала: Myfin
«По согласованию с EEAS (Европейская служба внешних связей) и странами – членами ЕС мы приняли решение отозвать на консультации часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», – говорится в сообщении.
Какие именно страны отзовут руководителей своих диппредставительств, не уточняется. Ранее, напомним, об отзыве посла заявила Литва.
«Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Такое послание мы направили и белорусской стороне, с которой пока договорились, что временное приглашение послов для консультаций послужит сокращению напряжения и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на высшем посольском уровне. Вместе с поляками мы уже приняли решение пригласить послов из Минска для консультаций», – отметил в пресс-релизе глава МИД Линас Линкявичюс.
По словам министра, пока не удалось договориться о несокращении персонала, но если Беларусь и далее будет этого требовать, будут предприняты адекватные – «зеркальные» – меры.
Все свои действия МИД и далее координирует с Польшей и другими странами-членами Евросоюза.
Что в итоге?
Сократить количество дипломатов в Беларуси, а также отозвать послов для консультаций было предложено Литве и Польше белорусским МИД на минувшей неделе. Кроме того, Минск с 5 октября отозвал для консультаций своих послов в этих странах. Как заявляли в МИД, это связано с «откровенно деструктивной деятельностью со стороны этих стран».
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Часть послов стран Евросоюза отзываются из Беларуси на консультации, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает Sputnik.by.
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