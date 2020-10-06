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ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Эстонии - видео

06.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По делу о госизмене задержаны два человека – военнослужащий и его брат. Задержания происходили в Смоленске и Пскове.

© Sputnik Анна Нефедова
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На кадрах, опубликованных ФСБ, видно, как оперативники задержали мужчину в военной форме, который подходил к подъезду жилого дома с портфелем в руке. Силовики завели его в микроавтобус и надели наручники.

Показано, как задерживали и брата военнослужашего. Ему надели специальные очки, которые не позволяют отследить маршрут, по которому его везут.

По информации ФСБ, оба – фигуранты дела о государственной измене. Они подозреваются в работе на эстонские спецслужбы. Подозреваемые находятся в СИЗО, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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Сотрудники ФСБ РФ задержали российского военнослужащего, который подозревается в работе на эстонские спецслужбы. Смотрите кадры задержания.
 
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