ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Эстонии - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По делу о госизмене задержаны два человека – военнослужащий и его брат. Задержания происходили в Смоленске и Пскове.

На кадрах, опубликованных ФСБ, видно, как оперативники задержали мужчину в военной форме, который подходил к подъезду жилого дома с портфелем в руке. Силовики завели его в микроавтобус и надели наручники.

Показано, как задерживали и брата военнослужашего. Ему надели специальные очки, которые не позволяют отследить маршрут, по которому его везут.

По информации ФСБ, оба – фигуранты дела о государственной измене. Они подозреваются в работе на эстонские спецслужбы. Подозреваемые находятся в СИЗО, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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