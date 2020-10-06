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Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
06.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Дождливая и достаточно теплая погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, об этом рассказали в Гидромете.
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Во вторник почти по всей стране прогнозируют осадки. По востоку днем пройдут сильные дожди. В отдельных регионах прогремят грозы. Ветер южный порывистый. На улице днем будет до +15°С до +20°С.
В среду днем кратковременные осадки пройдут в некоторых регионах. Ночью по востоку страны прогнозируют грозы и сильные дожди. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от +7°С до +14°С, днем +14°С до +21°С.
В четверг ожидается преобладание облачной погоды. Почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных регионах днем они будут сильными, возможны грозы. Ночью на улице обещают от +8°С до +14°С, днем от +12°С до +18°С.
Напомним, что ранее синоптики
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Дожди пройдут почти по всей стране во вторник и четверг, в некоторых регионах они будут сильными, также прогнозируют грозы.
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