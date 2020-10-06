ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

06.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Дождливая и достаточно теплая погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, об этом рассказали в Гидромете.

© CC0 / Pixabay/photosforyou
Запрет на посещение лесов действует в десяти районах Беларуси

Во вторник почти по всей стране прогнозируют осадки. По востоку днем пройдут сильные дожди. В отдельных регионах прогремят грозы. Ветер южный порывистый. На улице днем будет до +15°С до +20°С.

В среду днем кратковременные осадки пройдут в некоторых регионах. Ночью по востоку страны прогнозируют грозы и сильные дожди. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от +7°С до +14°С, днем +14°С до +21°С.

В четверг ожидается преобладание облачной погоды. Почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных регионах днем они будут сильными, возможны грозы. Ночью на улице обещают от +8°С до +14°С, днем от +12°С до +18°С.

Напомним, что ранее синоптики прогнозировали в октябре более теплую погоду, нежели обычно. 

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дожди пройдут почти по всей стране во вторник и четверг, в некоторых регионах они будут сильными, также прогнозируют грозы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Кыргызстана: я приказал силовикам не проливать кровь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика