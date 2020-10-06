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Землетрясение произошло недалеко от Аляски

06.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник недалеко от побережья американского штата Аляска, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

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Землетрясение было зафиксировано в 5:54 по времени UTC (8:54 – по минскому). Эпицентр подземных толчков располагался в 66 километрах к юго-востоку от города Санд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 21,4 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

В понедельник вечером сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился на глубине почти 93 километра в 82 километрах южнее Петропавловска-Камчатского.

По предварительной информации краевого главка МЧС России, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Эпицентр подземных толчков располагался в 66 километрах к юго-востоку от города Санд-Пойнт.
 
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