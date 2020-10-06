Суд вынес решение по громкому медицинскому делу: Виктор умер после лечения носовой перегородки и падения с каталки

Источник материала: Onliner

В начале 2018 года Виктор Фурса лег на операцию в 4-ю минскую больницу для исправления носовой перегородки. Во время или после операции что-то пошло не так, и 27-летнего парня отвезли в БСМП, где, едва приходя в сознание, он упал с каталки в приемном отделении. Второго февраля Виктор умер. У него остался маленький сын и жена Наталья, которая рассказала эту историю Onliner. Сегодня суд вынес решение по делу врача, проводившего операцию.

«Врач отоларинголог Павел Елисеев обвиняется в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей при проведении хирургического вмешательства (плановой операции) по поводу хронического полипозного верхнечелюстного синусита справа, искривления носовой перегородки, повлекшего причинение пациенту по неосторожности черепно-мозговой травмы (проникновение из полости носа в полость черепа), относящейся к категории тяжких телесных повреждений и повлекшей смерть Фурса В. В.», — резюме обвинения по ч. 2 ст. 162 УК.

В зал суда Московского района Павел Елисеев пришел с семьей и вещами.









Судья признала Елисеева виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей медработником, повлекшем смерть по неосторожности, и на основании ч. 1 ст. 162 назначила наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием с доход государства 25% заработка по основному месту работы.

Одновременно освободила от этого наказания за истечением срока давности. Елисееву остается оплатить процессуальные издержки в доход государства в размере менее 200 рублей.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток.

Павел Елисеев извинился и отказался от комментария: «Нет настроения».

Наталья выглядела расстроенной.





— Мне кажется, что его признали виновным не по ч. 2, а ч. 1, да? — прокомментировала адвокат Натальи. — Нам нужно ознакомиться с приговором, потому что вторая часть означала связь действий врача с последствиями, а сейчас — нет. Сама мера наказания — не первое, что нас беспокоило. У нас не было плана лишать Елисеева свободы. Но его даже, насколько я понимаю, от исправительных работ освободили ввиду истечения срока давности по первой части.

Осталось ничего. Просто плохая история у врача.

Я считаю, это несправедливо и непонятно. Так же не может и не должно быть: здоровый молодой человек приходит на лечение — и человека не становится.









У нас остается вопрос с разрешением гражданского иска к 4-й больнице. Он мог быть рассмотрен в рамках этого дела, но не получилось. Процесс начнется, когда этот приговор вступит в гражданскую силу. Мы ориентируемся на дело «Экомедсервиса» . Мне кажется, не следует делать разницу в сравнении с тем, что тут 4-я городская больница, а там частный медицинский центр. Там были гораздо менее «виновные» для больницы обстоятельства, а осудили даже директора.