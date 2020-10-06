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Евро набрал больше копейки, у доллара пока затишье
Источник материала: Onliner
Торги на Московской бирже вчера закрылись небольшим ростом доллара и евро, и сегодня на старте рост продолжился. На Белорусской валютно-фондовой бирже сильно подорожал евро. У доллара небольшой плюс. А вот российский рубль пока в минусе.
Американская валюта на старте торгов набрала 0,24 копейки, и пока ее продают и покупают по 2,6212.
Евро набрал 1,49 копейки и сейчас торгуется на уровне 3,0911.
Российский рубль потерял 0,68 копейки. Его сотня сейчас стоит 3,3425.
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Торги на Московской бирже вчера закрылись небольшим ростом доллара и евро, и сегодня на старте рост продолжился. На Белорусской валютно-фондовой бирже сильно...
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