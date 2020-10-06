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В Instagram добавили пасхалку в честь его 10-летия

06.10.2020 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

6 октября 2010 года из App Store на пользовательские «айфоны» были загружены первые копии Instagram. Приложение отмечает 10-летний юбилей. В честь этого в него добавили пасхалку, которая позволяет сменить иконку Instagram на рабочем столе и вернуться к классике.

Доступные значки включают классический дизайн фотоаппарата в стиле Polaroid, который использовался более пяти лет. Есть также вариации текущего логотипа во всех цветах радуги, а также монохромные варианты.

Чтобы получить доступ к старым иконкам, перейдите к настройкам в приложении и потяните экран вниз, чтобы отобразить смайлики. Как только вы проведете пальцем вниз достаточно далеко, значки будут разблокированы, и вы увидите сообщение от Instagram.

С новым обновлением в приложении появились личная карта и архив историй за последние три года.

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6 октября 2010 года из App Store на пользовательские «айфоны» были загружены первые копии Instagram. Приложение отмечает 10-летний юбилей. В честь этого в него добавили...
 
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