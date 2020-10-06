В Instagram добавили пасхалку в честь его 10-летия

Источник материала: Onliner

6 октября 2010 года из App Store на пользовательские «айфоны» были загружены первые копии Instagram. Приложение отмечает 10-летний юбилей. В честь этого в него добавили пасхалку, которая позволяет сменить иконку Instagram на рабочем столе и вернуться к классике.

Доступные значки включают классический дизайн фотоаппарата в стиле Polaroid, который использовался более пяти лет. Есть также вариации текущего логотипа во всех цветах радуги, а также монохромные варианты.

Чтобы получить доступ к старым иконкам, перейдите к настройкам в приложении и потяните экран вниз, чтобы отобразить смайлики. Как только вы проведете пальцем вниз достаточно далеко, значки будут разблокированы, и вы увидите сообщение от Instagram.

Here’s a vid of the secret! pic.twitter.com/ZlRIWWa0s7 — Patrick Kosmowski (@kosmowskipat) October 6, 2020

С новым обновлением в приложении появились личная карта и архив историй за последние три года.