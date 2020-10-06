Спасатели с трудом вытащили лося из пруда

Источник материала: Onliner

Пока некоторые другие спасатели занимаются некоторыми другими делами, их коллеги в Могилевской области упорно достают крупный скот из различных нелепых мест, куда тот упорно попадает. Недавно тащили кобылу из канавы. Теперь у них лось. Он свалился в яму с водой и там барахтался. Пришлось снова обматывать пожарным рукавом и тянуть.

Сообщение о плавающем лосе поступило в МЧС вчера днем. Животное попало в созданную кем-то копанку у деревни Грибаны (Могилевский район). Параметры заполненной водой ямы — три на три метра и полтора в глубину. Возможно, лось пытался попить и соскользнул. Самостоятельно выбраться не смог. Сколько пробыл внутри — неизвестно.

Работники МЧС вместе с егерем при помощи пожарного рукава и подручных средств вытащили животное.









