Белорусы шлют в парламент предложения по изменению Конституции. Какие именно?

Источник материала: Ежедневник

фото: rgazeta.by

Палата представителей Национального собрания начала сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию.

Как рассказал в эфире СТВ зампред постоянной комиссии Палаты представителей Виктор Свилло, белорусы откликнулись активно: за три дня прислано более 350 предложений. Сбор предложений продлится до 25 октября.

Свилло рассказал, что предложения интересны, хотя многие из них «не носят характер строго сформулированных юридических формул, которые бери прямо и применяй в Конституции». «Люди пишут, высказывают свои желания», - пояснил депутат.

По его словам, парламент в данном случае выступает как агрегатор, который должен обработать все поступившие предложения граждан и сформулировать «некий итоговый продукт, скажем, юридического характера». «Но это уже будут предложения парламента», - пояснил Свилло.

При этом депутат предупредил «тех наших авторов, которые могут не увидеть своих предложений», что «в том или ином виде они будут в работе учтены и в итоговом продукте, естественно, найдут свое отражение».

Что же касается предложений, касающихся непосредственно Конституции как основного закона, то они в основном касаются «порядка формирования тех или иных органов государственной власти, порядка избрания, к примеру, президента, сроков и так далее. Касаются избирательной системы». Предлагают белорусы в том числе и возврат к Конституции 1994 года. Впрочем, Свилло отметил, что такие предложения – это «скорее исключение».