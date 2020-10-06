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Белорусы шлют в парламент предложения по изменению Конституции. Какие именно?
06.10.2020 10:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rgazeta.by
Палата представителей Национального собрания начала сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию.
Как рассказал в эфире
Свилло рассказал, что предложения интересны, хотя многие из них «не носят характер строго сформулированных юридических формул, которые бери прямо и применяй в Конституции». «Люди пишут, высказывают свои желания», - пояснил депутат.
По его словам, парламент в данном случае выступает как агрегатор, который должен обработать все поступившие предложения граждан и сформулировать «некий итоговый продукт, скажем, юридического характера». «Но это уже будут предложения парламента», - пояснил Свилло.
При этом депутат предупредил «тех наших авторов, которые могут не увидеть своих предложений», что «в том или ином виде они будут в работе учтены и в итоговом продукте, естественно, найдут свое отражение».
Что же касается предложений, касающихся непосредственно Конституции как основного закона, то они в основном касаются «порядка формирования тех или иных органов государственной власти, порядка избрания, к примеру, президента, сроков и так далее. Касаются избирательной системы». Предлагают белорусы в том числе и возврат к Конституции 1994 года. Впрочем, Свилло отметил, что такие предложения – это «скорее исключение».
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Палата представителей Национального собрания начала сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию.
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