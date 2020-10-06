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Польша и Литва отзывают послов из Беларуси для консультаций

06.10.2020 10:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: echospb.ru

Об этом сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау.

"В согласии с Европейской службой внешних действий и странами - членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь", - написал он в Twitter. Рау поблагодарил ЕС с Польшей и Литвой. Последняя ранее уже сообщила о решении отозвать главу своего диппредставительства.

При этом, подчеркнул Рау, "приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократизации страны". "Нам нужны каналы общения и возможность действовать в поддержку суверенной и демократичной Республики Беларусь", - полагает глава внешнеполитического ведомства Польши.

Ранее Минск сообщил об отзыве для консультаций своих послов в Польше и Литве. Это же было предложено сделать Варшаве и Вильнюсу. Кроме того, белорусский МИД рекомендовал этим двум странам сократить число дипломатов в республике до с 50 до 18 и с 25 до 14 человек соответственно.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау.
 
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