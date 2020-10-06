ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переход с траволаторами, интерьеры «Площади Богушевича». Cамые свежие фото четырех новых станций метро

06.10.2020 11:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первая очередь строительства третьей ветки состоит из четырех станций: «Юбилейная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Площадь Франтишка Богушевича». Все они уже готовы, осталось лишь провести обкатку поездов, и она уже идет. Realt.by побывал на всех четырех станциях зеленолужской линии.

Третья линия метро в Минске должна заработать уже в конце октября — начале ноября, сообщалось раньше. TUT.BY показывал, как выглядели три из четырех новых станций на стадии «почти готово». Коллеги из другого издания на днях побывали на всех четырех станциях. Что новое можно увидеть на снимках? Переход с траволатором между «Вокзальной» и «Площадью Ленина», а еще — интерьеры станции «Площадь Богушевича».

«Вокзальная»











«Площадь Богушевича»


Скульптура «Ткацкий станок» со словами Франтишка Богушевича. Авторы — Алексей Сорокин и Виктор Копач

Скульптура «Книга белорусская», автор — Максим Петруль. На ней — такая цитата Богушевича «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі».


 





«Ковальская Слобода»






Скульптуры для «Ковальской Слободы» сделал Павел Войницкий с соавторами




«Юбилейная площадь»




Вдали под потолком — скульптура «Солнце», автор — Максим Петруль







 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что новое можно увидеть на снимках? Переход с траволатором между «Вокзальной» и «Площадью Ленина», а еще - интерьеры станции «Площадь Богушевича».
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд вынес решение по громкому медицинскому делу: Виктор умер после лечения носовой перегородки и падения с каталки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика