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Переход с траволаторами, интерьеры «Площади Богушевича». Cамые свежие фото четырех новых станций метро
Источник материала: Tut.by
Первая очередь строительства третьей ветки состоит из четырех станций: «Юбилейная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Площадь Франтишка Богушевича». Все они уже готовы, осталось лишь провести обкатку поездов, и она уже идет.
Третья линия метро в Минске должна заработать уже в конце октября — начале ноября, сообщалось раньше. TUT.BY
«Вокзальная»
«Площадь Богушевича»
«Ковальская Слобода»
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Переход с траволаторами, интерьеры «Площади Богушевича». Cамые свежие фото четырех новых станций метро
Что новое можно увидеть на снимках? Переход с траволатором между «Вокзальной» и «Площадью Ленина», а еще - интерьеры станции «Площадь Богушевича».
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