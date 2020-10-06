Переход с траволаторами, интерьеры «Площади Богушевича». Cамые свежие фото четырех новых станций метро

Источник материала: Tut.by

Первая очередь строительства третьей ветки состоит из четырех станций: «Юбилейная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Площадь Франтишка Богушевича». Все они уже готовы, осталось лишь провести обкатку поездов, и она уже идет. Realt.by побывал на всех четырех станциях зеленолужской линии.

Третья линия метро в Минске должна заработать уже в конце октября — начале ноября, сообщалось раньше. TUT.BY показывал , как выглядели три из четырех новых станций на стадии «почти готово». Коллеги из другого издания на днях побывали на всех четырех станциях. Что новое можно увидеть на снимках? Переход с траволатором между «Вокзальной» и «Площадью Ленина», а еще — интерьеры станции «Площадь Богушевича».

«Вокзальная»

























«Площадь Богушевича»



Скульптура «Ткацкий станок» со словами Франтишка Богушевича. Авторы — Алексей Сорокин и Виктор Копач



Скульптура «Книга белорусская», автор — Максим Петруль. На ней — такая цитата Богушевича «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі».















«Ковальская Слобода»













Скульптуры для «Ковальской Слободы» сделал Павел Войницкий с соавторами







«Юбилейная площадь»











Вдали под потолком — скульптура «Солнце», автор — Максим Петруль













