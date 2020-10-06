Xiaomi показала новый смартфон Poco за 100 долларов

Источник материала: Tut.by

Бренд Poco компании Xiaomi представил новый смартфон начального уровня C3. Об этом сообщает FoneArena .





По сути, Poco C3 во многом схож с уже продающимся Redmi 9C. C3 оснащается экраном на 6,53 дюйма (HD+), возможностью одновременной установки двух nanoSIM-карт и карты памяти, а также технологией защиты от брызг (P2i). В активе также процессор MediaTek Helio G35, в паре с которым работают 3 или 4 ГБ оперативной и от 32 ГБ постоянной памяти.

В девайсе используется батарея емкостью в 5000 мАч, есть 10-ваттная проводная зарядка. А еще в наличии 3,5-мм порт для наушников. Основная камера на задней стороне корпуса включает модули на 13 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины). Фронтальный датчик — на 5 Мп.





В Индии за младшую версию смартфона просят 102 доллара, за старшую — 123 доллара. О планах продаж в других странах информации пока нет.

Ниже — цены других популярных смартфонов компании: