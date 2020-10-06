ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Xiaomi показала новый смартфон Poco за 100 долларов

06.10.2020 11:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бренд Poco компании Xiaomi представил новый смартфон начального уровня C3. Об этом сообщает FoneArena.


По сути, Poco C3 во многом схож с уже продающимся Redmi 9C. C3 оснащается экраном на 6,53 дюйма (HD+), возможностью одновременной установки двух nanoSIM-карт и карты памяти, а также технологией защиты от брызг (P2i). В активе также процессор MediaTek Helio G35, в паре с которым работают 3 или 4 ГБ оперативной и от 32 ГБ постоянной памяти.

В девайсе используется батарея емкостью в 5000 мАч, есть 10-ваттная проводная зарядка. А еще в наличии 3,5-мм порт для наушников. Основная камера на задней стороне корпуса включает модули на 13 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины). Фронтальный датчик — на 5 Мп.


В Индии за младшую версию смартфона просят 102 доллара, за старшую — 123 доллара. О планах продаж в других странах информации пока нет.

Ниже — цены других популярных смартфонов компании:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сути, Poco C3 во многом схож с уже продающимся Redmi 9C.
 
Новости дня
Новости разные
 
ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Эстонии - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика