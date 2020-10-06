Захватили мэрию и Белый дом, вытащили из тюрьмы национального лидера. Хронология одного дня протестов в Бишкеке

Источник материала: KYKY

Вчера в столице Киргизии, Бишкеке, начались протесты – люди вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с парламентскими выборами, которые прошли в стране в воскресенье. Так как из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Максимально кратко рассказываем всё, что нужно об этом знать.

Протесты в Бишкеке начались днем 5-го октября. В них приняли участие около шести тысяч человек.

Несколько часов местная милиция не принимала никаких действий против демонстрантов – лишь просила собравшихся разойтись.

Когда протестующие попытались штурмом взять здание правительства и выломали в резиденции президента ворота, силовики начали использовать против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

Демонстранты отвечали силовикам: закидывали их камнями. Протестующие также переворачивали и поджигали мусорные баки, разбивали автомобили, припаркованные в центре города. Также протестующие захватили пожарные машины и использовали их как водометы.

Киргизия, Бишкек. Протестующие катаются на захваченной пожарке pic.twitter.com/uY9HJQwGra — Искандер13 (@13iskander131) October 6, 2020

Часть силовиков перешла на сторону демонстрантов.

Уже в ночь на 6 октября протестующие захватили Белый дом, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Люди взломали двери кабинетов депутатов, сломали оргтехнику и «вынесли книги, сувениры, ценные вещи».

Президенттин кабинети pic.twitter.com/WKy80pJOg5 — Bakyt Torogeldi uulu (@BakytTorogeldi) October 5, 2020

После демонстранты отправились в здание СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где находился под стражей бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев (его приговорили к 11 годам лишения свободы). Протестующие освободили Атамбаева.

К утру люди захватили здания мэрии Бишкека и правительства Киргизии.

За день и ночь протестов в Бишкеке пострадали 590 человек. 150 из них госпитализированы, 13 находятся в реанимации. Известно об одном погибшем.

Сейчас основная цель протестующих в Бишкеке – отстранить от должности действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Кстати, Жээнбеков сегодня, 6 октября, намерен провести встречу с лидерами принимавших участие в выборах партий.