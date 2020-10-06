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Захватили мэрию и Белый дом, вытащили из тюрьмы национального лидера. Хронология одного дня протестов в Бишкеке
Источник материала: KYKY>
Вчера в столице Киргизии, Бишкеке, начались протесты – люди вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с парламентскими выборами, которые прошли в стране в воскресенье. Так как из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Максимально кратко рассказываем всё, что нужно об этом знать.
Протесты в Бишкеке начались днем 5-го октября. В них приняли участие около шести тысяч человек.
Несколько часов местная милиция не принимала никаких действий против демонстрантов – лишь просила собравшихся разойтись.
Когда протестующие попытались штурмом взять здание правительства и выломали в резиденции президента ворота, силовики начали использовать против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.
Демонстранты отвечали силовикам: закидывали их камнями. Протестующие также переворачивали и поджигали мусорные баки, разбивали автомобили, припаркованные в центре города. Также протестующие захватили пожарные машины и использовали их как водометы.
Часть силовиков перешла на сторону демонстрантов.
Уже в ночь на 6 октября протестующие захватили Белый дом, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Люди взломали двери кабинетов депутатов, сломали оргтехнику и «вынесли книги, сувениры, ценные вещи».
После демонстранты отправились в здание СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где находился под стражей бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев (его приговорили к 11 годам лишения свободы). Протестующие освободили Атамбаева.
К утру люди захватили здания мэрии Бишкека и правительства Киргизии.
За день и ночь протестов в Бишкеке пострадали 590 человек. 150 из них госпитализированы, 13 находятся в реанимации. Известно об одном погибшем.
Сейчас основная цель протестующих в Бишкеке – отстранить от должности действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.
Кстати, Жээнбеков сегодня, 6 октября, намерен провести встречу с лидерами принимавших участие в выборах партий.
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Захватили мэрию и Белый дом, вытащили из тюрьмы национального лидера. Хронология одного дня протестов в Бишкеке
Вчера в столице Киргизии, Бишкеке, начались протесты – люди вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с парламентскими выборами, которые прошли в стране в...
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