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Захватили мэрию и Белый дом, вытащили из тюрьмы национального лидера. Хронология одного дня протестов в Бишкеке

06.10.2020 11:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера в столице Киргизии, Бишкеке, начались протесты – люди вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с парламентскими выборами, которые прошли в стране в воскресенье. Так как из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Максимально кратко рассказываем всё, что нужно об этом знать. 

Протесты в Бишкеке начались днем 5-го октября. В них приняли участие около шести тысяч человек. 

Несколько часов местная милиция не принимала никаких действий против демонстрантов – лишь просила собравшихся разойтись. 

Когда протестующие попытались штурмом взять здание правительства и выломали в резиденции президента ворота, силовики начали использовать против демонстрантов светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. 

Демонстранты отвечали силовикам: закидывали их камнями. Протестующие также переворачивали и поджигали мусорные баки, разбивали автомобили, припаркованные в центре города. Также протестующие захватили пожарные машины и использовали их как водометы. 

Часть силовиков перешла на сторону демонстрантов. 

Уже в ночь на 6 октября протестующие захватили Белый дом, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Люди  взломали двери кабинетов депутатов, сломали оргтехнику и «вынесли книги, сувениры, ценные вещи». 

После демонстранты отправились в здание СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где находился под стражей бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев (его приговорили к 11 годам лишения свободы). Протестующие освободили Атамбаева. 

К утру люди захватили здания мэрии Бишкека и правительства Киргизии.

За день и ночь протестов в Бишкеке пострадали 590 человек. 150 из них госпитализированы, 13 находятся в реанимации. Известно об одном погибшем. 

Сейчас основная цель протестующих в Бишкеке – отстранить от должности действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. 

Кстати, Жээнбеков сегодня, 6 октября, намерен провести встречу с лидерами принимавших участие в выборах партий.

 
 
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Вчера в столице Киргизии, Бишкеке, начались протесты – люди вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с парламентскими выборами, которые прошли в стране в...
 
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