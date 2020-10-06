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Грабил и насиловал: СК расследует преступления жителя Шкловского района

06.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Шкловского района, который за четыре месяца этого года совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории двух областей, сообщили в пресс-службе СК.



Как отметили в комитете, злоумышленник до этого девять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж и вышел из тюрьмы незадолго до начала последней серии преступлений.

"Освободившись в феврале этого года, 39-летний житель Шкловского района в этом же месяце начал совершать противоправные действия. Поначалу он обворовывал оставленные на улице автомобили", – отметили в пресс-службе СК.

Преступник проникал в машины, подобрав к ним ключи либо просто разбив стекло камнем, а затем похищал оттуда все имущество. В ходе следствия удалось установить четыре факта краж на территории Могилевской области на общую сумму 800 рублей. По данным следствия, все кражи мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения.

Один из автомобилей злоумышленник пытался угнать, чтобы доехать до дома, который находится в Шкловском районе. Но запустить двигатель машины преступнику не удалось.

В конце марта мужчина совершил разбойное нападение на 29-летнюю девушку и изнасиловал ее. В следующий раз в середине апреля его жертвой стала 36-летняя могилевчанку, у которой он отобрал сумку.

"Через неделю, находясь в лесном массиве вблизи деревни Рацево Толочинского района, обвиняемый напал на 26-летнюю девушку. Нанеся жертве несколько ударов в голову, преступник связал ей руки и ноги, после чего отобрал у нее мобильный телефон и наушники", – отметили в Следственном комитете.

На следующий день после совершения последнего преступления мужчина был задержан сотрудниками милиции. Во время личного обыска у него были обнаружены нож и похищенные у потерпевших вещи.

Как отметили в СК, следователями были проведены многочисленные допросы потерпевших и свидетелей, проверки показаний с обвиняемым на месте преступления, очные ставки. Всего было изучено и приобщено к материалам уголовного дела более 30 судебных экспертиз.

Во время прохождения стационарной комплексной судебной психофизиолого-психиатрической экспертизы, находясь в прогулочном дворике, обвиняемый сбежал из-под стражи. Злоумышленник скрылся в ближайшем лесу, где его оперативно задержали сотрудники милиции.

В отношении жителя Шкловского района возбуждены уголовные дела по шести статьям УК, причем в некоторых статьях его обвиняют сразу по двум частям. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 
 
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Следственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Шкловского района, который за четыре месяца этого...
 
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