ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ощущение "Я сейчас умру" накатывает и накатывает». Навальный дал интервью Дудю

06.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский политик Алексей Навальный дал журналисту Юрию Дудю первое большое видеоинтервью после своего отравления.

«Ощущение "Я сейчас умру" накатывает и накатывает». Навальный дал интервью Дудю
В записи также участвовала жена оппозиционера Юлия Навальная.

Во время беседы Навальный среди прочего рассказал о событиях, произошедших до отравления, о реакции его семьи на случившееся, встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и планах по возвращению в Россию. 

По его словам, он не знает, сколько времени проведет в Германии, возможно, это займет два месяца. Навальный исключил вариант, при котором он не сможет вернуться в Россию.

Политик в очередной раз заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин: «Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Путина».

/div>
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский политик Алексей Навальный дал журналисту Юрию Дудю первое большое видеоинтервью после своего отравления.
 
Новости дня
Новости разные
 
Аналитики Сбербанка о девальвации: рост зарплат в августе создает риски для курса белорусского рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика