|
Водометы против протестующих: Лукашенко не сможет умыть руки
Источник материала: Партизан
Для разгона протестов против итогов президентских выборов в Беларуси все чаще применяют водометы.
Использование спецтехники против народа может аукнуться Лукашенко, предупреждает Сергей Елкин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для разгона протестов против итогов президентских выборов в Беларуси все чаще применяют водометы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)