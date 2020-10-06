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Трое потерпевших по делу Ефремова подали иски о компенсации морального вреда почти на 40 тысяч долларов

06.10.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трое потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова подали иски о моральной компенсации вреда. Об этом сообщает ТАСС. Общая сумма исков составляет 3 млн российских рублей, это чуть меньше 40 тысяч долларов.


(Фото: Андрей Любимов / РБК

— Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но в первую очередь таким же пострадавшим, как они, — говорит адвокат потерпевших Александр Добровинский. — Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 млн российских рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда.

Трое потерпевших — это вдова, брат и младший сын погибшего в аварии водителя.

Напомним, в начале сентября суд признал актера виновным в аварии и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. Также суд взыскал с него 800 тысяч рублей (чуть больше 10 тысяч долларов) в пользу старшего сына погибшего в ДТП. Известно, что эти деньги уже выплачены. Актера взяли под стражу в зале суда.

Через некоторое время новый адвокат Михаила Ефремова в связи с признанием вины и другими обстоятельствами попросил заменить наказание условным сроком. Жалобу на свой приговор подал и актер лично.

Стоит сказать, что в начале судебного процесса Михаил Ефремов свою вину в смертельном ДТП не признавал. Сейчас он заявил, что сделал это под давлением своего бывшего защитника — адвоката Эльмана Пашаева. Актер говорит, что искренне раскаивается в содеянном и готов возмещать ущерб пострадавшим.

Авария, за которую судили Ефремова, произошла вечером 8 июня. Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян.

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