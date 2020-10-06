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Трое потерпевших по делу Ефремова подали иски о компенсации морального вреда почти на 40 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Трое потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова подали иски о моральной компенсации вреда. Об этом сообщает
— Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но в первую очередь таким же пострадавшим, как они, — говорит адвокат потерпевших Александр Добровинский. — Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 млн российских рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда.
Трое потерпевших — это вдова, брат и младший сын погибшего в аварии водителя.
Напомним, в начале сентября суд
Через некоторое время новый адвокат Михаила Ефремова в связи с признанием вины и другими обстоятельствами
Стоит сказать, что в начале судебного процесса Михаил Ефремов свою вину в смертельном ДТП
Авария, за которую судили Ефремова, произошла
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Трое потерпевших по делу Ефремова подали иски о компенсации морального вреда почти на 40 тысяч долларов
Деньги пойдут в счет благотворительного фонда.
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