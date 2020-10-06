ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Осиповичском районе Volkswagen «догнал» Mercedes: пострадал 70-летний пассажир

06.10.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мужчина пострадал при столкновении двух микроавтобусов в Осиповичском районе, сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, днем 5 октября вблизи поселка Сосновый 50-летний водитель Volkswagen Transporter проявил невнимательность и врезался в попутный Mercedes.

В результате ДТП 70-летний пассажир VW получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 5 октября вблизи поселка Сосновый.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евро набрал больше копейки, у доллара пока затишье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика