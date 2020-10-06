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В Осиповичском районе Volkswagen «догнал» Mercedes: пострадал 70-летний пассажир
Источник материала: Tut.by
Мужчина пострадал при столкновении двух микроавтобусов в Осиповичском районе,
По информации инспекторов, днем 5 октября вблизи поселка Сосновый 50-летний водитель Volkswagen Transporter проявил невнимательность и врезался в попутный Mercedes.
В результате ДТП 70-летний пассажир VW получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Авария произошла днем 5 октября вблизи поселка Сосновый.
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