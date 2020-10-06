В Осиповичском районе Volkswagen «догнал» Mercedes: пострадал 70-летний пассажир

Источник материала: Tut.by

Мужчина пострадал при столкновении двух микроавтобусов в Осиповичском районе, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, днем 5 октября вблизи поселка Сосновый 50-летний водитель Volkswagen Transporter проявил невнимательность и врезался в попутный Mercedes.

В результате ДТП 70-летний пассажир VW получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.