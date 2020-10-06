Звезда «Холостяка» насмерть сбила пешехода в центре Москвы

Источник материала: Tut.by

5 октября, около 23.00, на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП, повлекшее за собой смерть пешехода. По данным ГАИ, «Мерседес-Гелендваген» сбил человека, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает hello.

Фото из Instagram девушки

Его личность пока уточняют, а вот личность водителя стала известна сразу. По данным Telegram-каналов и телеканала РЕН ТВ, опубликовавшего видео с камер наблюдения, за рулем в этот момент находилась 25-летняя популярная Instagram-блогер и финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова.

По данным СМИ, Виктория получила сотрясение мозга. Очевидцы также поделились, что после аварии у модели случился нервный срыв. Этим утром Виктория покинула больницу в сопровождении правоохранительных органов.