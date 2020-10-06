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Пять спален, гостиная, три ванных: вот как выглядит хороший дом даже на очень маленьком участке

06.10.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основной задачей архитекторов студии MFRMGR Architekci было уместить дом для большой семьи на узкий участок неправильной формы. О том, как они с ней справились, рассказывает archinea.pl.


Фото: Maciej Język

Процесс проектирования начался с задачи — заказчику требовался дом с просторной дневной зоной и большим количеством спален для всех членов семьи. Проектировщики нашли место для пяти комнат, трех ванных, гостевого санузла, а также для подсобных помещений.


Расположение здания на участке при соблюдении функциональных требований стало возможным благодаря максимальному приближению к его границам — на минимально разрешенные законом три метра. Однако для этого потребовалось найти способ освещения жилых помещений — это было достигнуто за счет построения лоджий метровой глубины, в которых можно было бы установить окна.



Форма крыши была создана как компромисс между ожиданиями заказчика и требованиями, вытекающими из условий местного территориального плана развития. Владельцу дома понравилась идея плоской крыши с небольшим уклоном.


«После долгих поисков компромиссной формы кровли мы решили сделать три параллельные двускатные крыши, спрятанные за невысоким парапетом», — говорят авторы проекта, архитекторы из студии MFRMGR. Это позволило установить в скатах мансардные окна и впустить естественный свет внутрь комнат. Кроме того, на скатах установили солнечные коллекторы для нагрева горячей воды.



Фасад бюджетный — выполнен из серого бетонного кирпича (материал, из которого строят заборы). Это решение было дешевым, прочным и отвечало визуальным требованиям как архитекторов, так и заказчика.


Оконные рамы были изготовлены на местной столярной компании. Откосы оконных ниш закрыли деревянным воротником.


Фото: Maciej Język

Снаружи здание сочетает в себе теплое дерево оконных ниш и столярных изделий с относительно холодным серым кирпичом фасада.

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Теги: Минск
 
 
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Реализация проекта большого дома на маленьком участке в Польше.
 
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