«Может быть, дешевле для Беларуси поменять руководителя, упорство которого стоит стране миллиарды долларов?»

Недоверие к белорусской власти не позволит переориентировать логистические услуги с Литвы на Беларусь. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя предложение Александра Лукашенко о переориентации белорусских грузов с балтийского направления на порт Усть-Луга.



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«Для того чтобы потоки товаров пошли через белорусские логистические центры, нужно, чтобы сначала было доверие к власти, международное право и партнерство между теми, кто эти потоки, собственно, организует и финансирует. У нас нет ни одного, ни второго, ни третьего. Поэтому вне зависимости от того, какой будет инфраструктура (количество и качество дорог, складов, роботов в них), Беларусь уже стала зоной, опасной для транзита. То, что творится в нашей стране, обнуляет доверие. И сколько бы денег ни вкладывали власти в технические и технократические вопросы, физическую инфраструктуру, они нейтрализуются действиями, которые совершаются в политике, в том числе международной».

По мнению экономиста, даже те инвестиции, которые уже сделаны, например, в «Великом камне», «Бремино групп», не будут окупаться, логистические центры будут пустовать.

«Это яркий пример, как политика негативно влияет на экономику, на реализацию инвестиционных проектов», — сказал он.

Рассуждая о переориентации значительных потоков белорусских грузов (нефтепродуктов и калийных удобрений) с литовских на российские порты, Романчук заметил: «Это называется — назло всем уши себе отморозить. Есть схемы, они работают. Надо четко с калькулятором просчитать, сколько стоит переброска потоков нефтепродуктов и калийных удобрений в российские порты. Ясно, что это будет невыгодно и дороже. В развитие портовой инфраструктуры надо еще вложить миллиарды долларов. Может быть, дешевле для страны поменять руководителя, упорство которого стоит стране миллиарды долларов? С точки зрения экономического расчета, проводить такие операции под горячку — это разрушать доверие к стране и, самое главное, залазить в карман налогоплательщиков. Можно, конечно, попросить у России еще 3 млрд долларов. Но тогда Россия будет торговать нашими стратегическими экспортными товарами, и встает вопрос: «Мы строим независимое государство или превращаем Беларусь в Татарстан или Чечню?»