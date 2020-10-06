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«Может быть, дешевле для Беларуси поменять руководителя, упорство которого стоит стране миллиарды долларов?»

06.10.2020 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Недоверие к белорусской власти не позволит переориентировать логистические услуги с Литвы на Беларусь. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя предложение Александра Лукашенко о переориентации белорусских грузов с балтийского направления на порт Усть-Луга.

«Может быть, дешевле для Беларуси поменять руководителя, упорство которого стоит стране миллиарды долларов?»
Фото носит иллюстративный характер

«Для того чтобы потоки товаров пошли через белорусские логистические центры, нужно, чтобы сначала было доверие к власти, международное право и партнерство между теми, кто эти потоки, собственно, организует и финансирует. У нас нет ни одного, ни второго, ни третьего. Поэтому вне зависимости от того, какой будет инфраструктура (количество и качество дорог, складов, роботов в них), Беларусь уже стала зоной, опасной для транзита. То, что творится в нашей стране, обнуляет доверие. И сколько бы денег ни вкладывали власти в технические и технократические вопросы, физическую инфраструктуру, они нейтрализуются действиями, которые совершаются в политике, в том числе международной».

По мнению экономиста, даже те инвестиции, которые уже сделаны, например, в «Великом камне», «Бремино групп», не будут окупаться, логистические центры будут пустовать.

«Это яркий пример, как политика негативно влияет на экономику, на реализацию инвестиционных проектов», — сказал он.

Рассуждая о переориентации значительных потоков белорусских грузов (нефтепродуктов и калийных удобрений) с литовских на российские порты, Романчук заметил: «Это называется — назло всем уши себе отморозить. Есть схемы, они работают. Надо четко с калькулятором просчитать, сколько стоит переброска потоков нефтепродуктов и калийных удобрений в российские порты. Ясно, что это будет невыгодно и дороже. В развитие портовой инфраструктуры надо еще вложить миллиарды долларов. Может быть, дешевле для страны поменять руководителя, упорство которого стоит стране миллиарды долларов? С точки зрения экономического расчета, проводить такие операции под горячку — это разрушать доверие к стране и, самое главное, залазить в карман налогоплательщиков. Можно, конечно, попросить у России еще 3 млрд долларов. Но тогда Россия будет торговать нашими стратегическими экспортными товарами, и встает вопрос: «Мы строим независимое государство или превращаем Беларусь в Татарстан или Чечню?»

 
 
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Недоверие к белорусской власти не позволит переориентировать логистические услуги с Литвы на Беларусь. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор...
 
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