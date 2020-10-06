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Евро и доллар продолжают расти

06.10.2020 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейская и американская валюты демонстрируют рост на открытии торгов БВФБ во вторник, 6 октября.

Евро и доллар продолжают расти

Так, доллар добавляет 0,0025 пункта и торгуется на уровне 2,6213 белорусского рубля, а евро растет на 0,0149 пункта — 3,0911 белорусского рубля.

Российский рубль теряет 0,0069 пункта — 3,3424 белорусского рубля за 100 российских.

 
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Европейская и американская валюты демонстрируют рост на открытии торгов БВФБ во вторник, 6 октября.
 
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