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Евро и доллар продолжают расти
Источник материала: Навiны
Европейская и американская валюты демонстрируют рост на открытии торгов БВФБ во вторник, 6 октября.
Так, доллар добавляет 0,0025 пункта и торгуется на уровне 2,6213 белорусского рубля, а евро растет на 0,0149 пункта — 3,0911 белорусского рубля.
Российский рубль теряет 0,0069 пункта — 3,3424 белорусского рубля за 100 российских.
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Европейская и американская валюты демонстрируют рост на открытии торгов БВФБ во вторник, 6 октября.
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