Аналитики Сбербанка о девальвации: рост зарплат в августе создает риски для курса белорусского рубля

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«Несмотря на жесткие экономические условия, реальные зарплаты продолжают быстро расти. В августе рост составил 7,6%, при увеличении реальных располагаемых доходов населения на 5,4% в январе-июле. Мы ассоциируем подобную динамику с государственными предприятиями, через которые реализуется знакомый инструмент поддержки потребительского спроса. Последний транслируется в рост оборота розничной торговли, составившего 2,7% в январе-августе» – отмечается в докладе Сбербанка.

инфляции . Политика стимулирования доходов в прошлом уже приводила к значительным проблемам. Накопление дополнительных дисбалансов и сейчас создает существенные риски для курса белорусского рубля и

Что в итоге?

По мнению аналитиков Сбербанка эффект остановки кредитования еще не успел полностью отразиться на скорости роста ВВП , поэтому они ожидают ухудшения состояния экономической активности в ближайшие месяцы.