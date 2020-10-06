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Аналитики Сбербанка о девальвации: рост зарплат в августе создает риски для курса белорусского рубля
Источник материала: Myfin
«Несмотря на жесткие экономические условия, реальные зарплаты продолжают быстро расти. В августе рост составил 7,6%, при увеличении реальных располагаемых доходов населения на 5,4% в январе-июле. Мы ассоциируем подобную динамику с государственными предприятиями, через которые реализуется знакомый инструмент поддержки потребительского спроса. Последний транслируется в рост оборота розничной торговли, составившего 2,7% в январе-августе» – отмечается в докладе Сбербанка.
Политика стимулирования доходов в прошлом уже приводила к значительным проблемам. Накопление дополнительных дисбалансов и сейчас создает существенные риски для курса белорусского рубля и
Что в итоге?
По мнению аналитиков Сбербанка эффект
Прогноз нулевого роста по итогам года, озвученный министром экономики, становится крайне маловероятным сценарием развития событий.
Текст: Владимир Лужнёв
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Аналитики Сбербанка о девальвации: рост зарплат в августе создает риски для курса белорусского рубля
Аналитики Сбербанка скептически относятся к прогнозу правительства Беларуси о нулевом росте экономики в 2020 году и прогнозируют ухудшение ситуации уже в...
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