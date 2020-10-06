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Аналитики Сбербанка о девальвации: рост зарплат в августе создает риски для курса белорусского рубля

06.10.2020 11:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Несмотря на жесткие экономические условия, реальные зарплаты продолжают быстро расти. В августе рост составил 7,6%, при увеличении реальных располагаемых доходов населения на 5,4% в январе-июле. Мы ассоциируем подобную динамику с государственными предприятиями, через которые реализуется знакомый инструмент поддержки потребительского спроса. Последний транслируется в рост оборота розничной торговли, составившего 2,7% в январе-августе» – отмечается в докладе Сбербанка.

Политика стимулирования доходов в прошлом уже приводила к значительным проблемам. Накопление дополнительных дисбалансов и сейчас создает существенные риски для курса белорусского рубля и инфляции.

Что в итоге?

По мнению аналитиков Сбербанка эффект остановки кредитования еще не успел полностью отразиться на скорости роста ВВП, поэтому они ожидают ухудшения состояния экономической активности в ближайшие месяцы.

Прогноз нулевого роста по итогам года, озвученный министром экономики, становится крайне маловероятным сценарием развития событий.

Текст: Владимир Лужнёв
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Теги: Курсы валют
 
 
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