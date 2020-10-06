Заставили выбросить даже конфеты: белорусы жалуются на бестоварный въезд

Источник материала: Sputnik Беларусь

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что страна "вынуждена закрыть государственную границу с запада". В Госпогранкомитете пояснили, что перешли на усиленный вариант охраны государственной границы, а в Государственном таможенном комитете сообщили (ГТК), что на границе Евразийского экономического союза усилен таможенный контроль.

С того момента белорусы массово жалуются на то, что уже несколько недель на границе Беларуси действует режим бестоварного въезда. Люди недоумевают, почему их не пускают домой с купленными в соседних странах вещами и заставляют выбрасывать даже продукты из магазинов, несмотря на то, что официально нормы беспошлинного ввоза с начала года никак не менялись.

Корреспондент Sputnik поговорила с белорусами, которые были вынуждены пересечь границу без новых вещей, и уточнила в ГТК, с чем связано решение о введении бестоварного въезда.

Заставили выбросить даже конфеты

Жители Березы Анна и Максим ехали из Польши в Беларусь на прошлой неделе. Каких-то крупных покупок не делали, потому что были за границей у родственника на похоронах. Перед возвращением домой супруги только заехали в супермаркет, чтобы купить детям их любимые сладости и продукты по мелочи. При пересечении границы со стороны Польши услышали, что со ввозом покупок в Беларусь могут возникнуть проблемы.

"Нам сказал об этом польский таможенник, но мы не поверили, думали, он пошутил. Оказалось, нет. Когда мы проходили контроль уже на нашей стороне, таможенник, который осматривал машину, предупредил о бестоварном въезде. Вопросы вызвал пакет с продуктами, потому что больше ничего у нас с собой, кроме личных вещей, не было", - рассказал мужчина.

По словам его жены, почему нельзя ввезти продукты, толком никто не объяснил. "Сказали, что якобы действуют какие-то новые правила въезда. Мы весь интернет обыскали, но не нашли никаких изменений в правила беспошлинного ввоза и тем более информации о том, что в Беларусь запрещено ввозить товары, которые подпадают под установленные квоты. Тем не менее, нас заставили выбросить все продукты. Не разрешили провезти даже упаковку конфет и большую банку "Нутеллы" для детей, как мы не просили. Это абсурд, но мы накормили не себя, а мусорку", - отметила Анна.

Ни утюга, ни чайника

Минчанин Олег ездил в Литву по работе, после месячного пребывания там возвращался на машине через пункт пропуска "Каменный Лог". Вез в подарок жене утюг и чайник, перед этим изучил правила беспошлинного ввоза товаров и убедился, что никаких проблем с таможней возникнуть не должно. Однако стоя перед границей с литовской стороны разговорился с соотечественником и с удивлением узнал, что с новыми вещами в Беларусь его не пустят. Мужчина попытался уточнить, с чем это связано, однако четкого ответа на вопрос так и не нашел.

"Мой собеседник с Гродненщины, он рассказал, что в первую же поездку ему пришлось оставить на границе новый набор посуды и комплект смесителей, которые он вез по просьбе знакомых. Он же мне посоветовал не пытаться "проскочить", а оставить купленное на литовской стороне. Я его послушал, развернулся прямо перед пунктом пропуска и вернулся в Вильнюс, где оставил подарки для жены у друзей. Я потерял несколько часов, как оказалось, не зря", - говорит Олег.

По его словам, когда он переезжал границу в "Каменном Логе", машину очень тщательно осматривали. "У меня был большой чемодан личных вещей, его просили открыть таможенники, хотя раньше с такой дотошностью я не сталкивался. Более того, они спросили, везу ли я что-то новое и предупредили, что сейчас действует бестоварный въезд в Беларусь. При этом они ссылались на какие-то документы, но я их потом в общем доступе так и не нашел. В итоге не привез жене ни утюга, ни чайника. Надеюсь, смогу подарить в следующий раз. Но хоть не забрали, и то хорошо", - улыбнулся мужчина.

Ему очень интересно, чем обусловлены новые правила въезда. "Как будто любая новая вещь приравнивается к оружию. Это неправильно. Я считаю, что введение бестоварного въезда - это нарушение моих прав", - заключил Олег.

Чтобы привези кастрюлю, наполнил ее картошкой

Брестчанин Владислав ездит в Польшу довольно часто: у него есть карта поляка и необходимость по работе. По его словам, он застал тот момент, как вводили бестоварный въезд. "Я ехал в один из дней, когда это все началось. Тогда у меня при себе не было ничего, кроме личных вещей, так что проехал спокойно. Но услышал, что ввозить теперь ничего нельзя", - вспоминает собеседник.

После этого мужчина совершил еще несколько поездок в соседнюю страну. При этом не обошлось и без покупок. "Часть вещей я оставил у родственников в Польше, часть привез домой на себе. Мне нужна была куртка, джинсы и осенние ботинки. Все это в Белостоке намного дешевле, чем у нас в Бресте. Купил все там, посрезал бирки, надел - и вперед. Ну а что еще делать, если я не хочу переплачивать. Всегда одежду в Польше покупали, и сейчас я от этого отказываться не собираюсь", - пояснил мужчина.

Он отметил, что и другие его знакомые не смирились с запретом на ввоз новых вещей. Чтобы обойти его, люди идут на хитрости. "Всех секретов я раскрывать не буду, но один пример могу привести. Приятелю надо было для тещи кастрюлю новую привезти. Он купил ее в Польше, остановился в придорожном кафе, взял там картошки несколько порций и все это в кастрюлю выгрузил. Приготовленные продукты через границу никто везти не запрещает, это же может быть завтрак, обед или ужин. А в чем их везти - дело каждого. Кому-то удобно и из кастрюли есть", - смеется он, рассказывая историю, больше похожую на байку.

По словам мужчины, государству вводить подобные меры неправильно, тем более, без предупреждения. "В Беларуси, к сожалению, купить можно далеко не все. Например, меня часто просят привези какое-то лекарство, которого у нас нет. Как сейчас это сделать, не знаю", - вздохнул Владислав.

Что сказали в ГТК

В Государственном таможенном комитете пояснили, что с учетом сложившейся обстановки на границе ЕАЭС белорусская таможня усилила таможенный контроль, в том числе в отношении физлиц, перевозящих через границу товары.

"С целью пресечения попыток перемещения запрещенных и ограниченных товаров, а также ввоза коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования, на основании использования системы анализа и управления рисками проводятся необходимые проверочные мероприятия и принимаются соответствующие решения. Данные подходы соответствуют нормам международного права и национальному законодательству о таможенном регулировании", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в ГТК отметили, что выполняют все санитарные нормы, которые необходимо соблюдать в условиях пандемии. В том числе предпринимают меры, чтобы исключить перемещение в Беларусь товаров, которые могут каким-то образом повлиять на безопасность людей.

"В связи с этим действуют нормативно-правовые акты, которые дают возможность физическим лицам перемещать через границу лишь товары, предназначенные для личного пользования. Если они предназначены для коммерческого использования, то нужно либо уплатить таможенную пошлину, либо гражданин возвращает их обратно, сдает на хранение - в зависимости от его решения", - пояснили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Ограничения по ввозу касаются в первую очередь продуктов питания. "То есть тех товаров, на которых могут перемещаться различные болезни, инфекции. Ведь на границе санобработка каждого товара не проводится. Такие более жесткие условия введены во многих странах. В ЕС, например, нельзя ввезти один бутерброд, они заставят его выбросить в специальный контейнер. То есть каждая страна защищает свой импорт, безопасность, порядок. Это обязательное условие", - заключили в ГТК.

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