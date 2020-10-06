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Вот так в Египте вскрыли саркофаг с мумией, запечатанный 2500 лет назад

06.10.2020 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На прошедших выходных в Египте прошла церемония вскрытия саркофага с мумией, запечатанного 2500 лет назад. Тогда по сети начали гулять преимущественно фотографии с мероприятия. А сейчас популярность набрал видеоролик новозеландского посла, приглашенного на мероприятие.

Всего в комплексе Саккара под Каиром было найдено 59 саркофагов с мумиями (и еще 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов). Их находили поэтапно с августа 2019 года в трех колодцах для захоронения на глубине до 12 метров.

Археологи предполагают, что в саркофагах были захоронены жрецы и высокопоставленная знать, чиновники.

Министр туризма Египта организовал мероприятие, в ходе которого был вскрыт один из саркофагов. Присутствующие снимали этот процесс на свои мобильники. Запись выложил в сеть новозеландский посол.

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На прошедших выходных в Египте прошла церемония вскрытия саркофага с мумией, запечатанного 2500 лет назад. Тогда по сети начали гулять преимущественно фотографии с...
 
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