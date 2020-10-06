Вот так в Египте вскрыли саркофаг с мумией, запечатанный 2500 лет назад

Источник материала: Onliner

На прошедших выходных в Египте прошла церемония вскрытия саркофага с мумией, запечатанного 2500 лет назад. Тогда по сети начали гулять преимущественно фотографии с мероприятия. А сейчас популярность набрал видеоролик новозеландского посла, приглашенного на мероприятие.

Всего в комплексе Саккара под Каиром было найдено 59 саркофагов с мумиями (и еще 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов). Их находили поэтапно с августа 2019 года в трех колодцах для захоронения на глубине до 12 метров.

Археологи предполагают, что в саркофагах были захоронены жрецы и высокопоставленная знать, чиновники.

Министр туризма Египта организовал мероприятие, в ходе которого был вскрыт один из саркофагов. Присутствующие снимали этот процесс на свои мобильники. Запись выложил в сеть новозеландский посол.

Honoured to be invited by the Minister of Tourism and Antiquities HE Khaled El Anany to Saqqara for the announcement that a new tomb of mummies has been discovered. I saw one being opened for the first time in 2600 years! Truly amazing! @TourismandAntiq @MFATNZ pic.twitter.com/5oLfAM7zAV — Greg Lewis (@NZinEgypt) October 3, 2020