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Вот и вся концепция: в Бресте ликвидировали экспериментальную велодорожку на проезжей части (видео)
Источник материала: Onliner
Мы рассказывали о
Начиналось все очень бодро. Летом на сессии Брестского городского Совета депутатов была принята
О решении ликвидировать велодорожку на участке улицы Янки Купалы в районе пересечения с улицей Гаврилова в Госавтоинспекции сообщили еще в конце сентября.
Велосипедисты восприняли такое решение негативно.
— Вот так наши власти, которые сначала сами подписывают документы о велоконцепциях, создают одновременно проблему велосипедистам, — пожаловался наш читатель.
Последовало обращение в ГАИ, и в Госавтоинспекции разъяснили причину ликвидации велосипедной дорожки.
«Существующая велополоса на проезжей части улицы Янки Купалы была организована в экспериментальных целях.
В настоящее время ликвидация велополосы на вышеуказанном участке проезжей части связана с необходимостью увеличения пропускной способности перекрестка улица Янки Купалы — улица Гаврилова путем организации движения транспортных средств по трем полосам.
Компенсационным мероприятием для велосипедистов на данном участке является организация их движения по существующему тротуару, покрытие которого находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в ответе ГАИ.
Таким образом, для велосипедистов остался единственный вариант — приходится сворачивать на тротуар, который здесь достаточно широкий, но что скрывается за характеристикой «удовлетворительное состояние»?
— Вот куда велосипедистов отправили с велодорожки, которую убрали ради одной полосы, которая после перекрестка упрется в припаркованные авто. Тротуар разбит, а после пешеходного перехода его и вовсе нет, — констатирует наш читатель.
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Мы рассказывали о велосипедной дорожке на улице Янки Купалы в Бресте. Это был эксперимент, подобный тому, что проводится в Минске на улице Веры Хоружей:...
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