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Вот и вся концепция: в Бресте ликвидировали экспериментальную велодорожку на проезжей части (видео)

06.10.2020 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы рассказывали о велосипедной дорожке на улице Янки Купалы в Бресте. Это был эксперимент, подобный тому, что проводится в Минске на улице Веры Хоружей: велосипедистам выделили местно на проезжей части. В обоих городах не обошлось без проблем: велодорожку то и дело занимали припаркованные авто. Велосипедисты жаловались, но надеялись на то, что проблему удастся решить, а эксперимент будет только расширяться. На деле же участок велодорожки в Бресте был ликвидирован с проезжей части.

Начиналось все очень бодро. Летом на сессии Брестского городского Совета депутатов была принята Концепция развития велосипедного движения в г. Бресте. За основу был взят опыт Минска «как единственного города Беларуси, имеющего действующую велосипедную концепцию». С минским опытом, вероятно, были переняты и минские проблемы. И все же расположение выделенной велодорожки на проезжей части было признано перспективным решением. Что и приводит нас к эксперименту на улице Янки Купалы. Эксперименту, который просуществовал так недолго.

О решении ликвидировать велодорожку на участке улицы Янки Купалы в районе пересечения с улицей Гаврилова в Госавтоинспекции сообщили еще в конце сентября.

Велосипедисты восприняли такое решение негативно.

— Вот так наши власти, которые сначала сами подписывают документы о велоконцепциях, создают одновременно проблему велосипедистам, — пожаловался наш читатель.

Последовало обращение в ГАИ, и в Госавтоинспекции разъяснили причину ликвидации велосипедной дорожки.

«Существующая велополоса на проезжей части улицы Янки Купалы была организована в экспериментальных целях.

В настоящее время ликвидация велополосы на вышеуказанном участке проезжей части связана с необходимостью увеличения пропускной способности перекрестка улица Янки Купалы — улица Гаврилова путем организации движения транспортных средств по трем полосам.

Компенсационным мероприятием для велосипедистов на данном участке является организация их движения по существующему тротуару, покрытие которого находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в ответе ГАИ.

Вот и вся концепция: в Бресте ликвидировали экспериментальную велодорожку на проезжей части (видео)

Таким образом, для велосипедистов остался единственный вариант — приходится сворачивать на тротуар, который здесь достаточно широкий, но что скрывается за характеристикой «удовлетворительное состояние»?

— Вот куда велосипедистов отправили с велодорожки, которую убрали ради одной полосы, которая после перекрестка упрется в припаркованные авто. Тротуар разбит, а после пешеходного перехода его и вовсе нет, — констатирует наш читатель.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мы рассказывали о велосипедной дорожке на улице Янки Купалы в Бресте. Это был эксперимент, подобный тому, что проводится в Минске на улице Веры Хоружей:...
 
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