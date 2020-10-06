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"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу и Таллин
06.10.2020 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: livejournal.com
Авиакомпания доводит до пассажиров свежую информацию о продлении приостановки рейсов в разные страны.
Так, в Ларнаку "Белавиа" не будет летать до 15 октября. Полеты в Будапешт не будут выполняться до 24 октября, во все пункты Грузии - до 31 октября, в Ашхабад - до 1 ноября. Рейсы в Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены до 24 октября, сообщает
В Ригу и Таллин 2Белавиа» не будет летать до 24 октября.
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Авиакомпания доводит до пассажиров свежую информацию о продлении приостановки рейсов в разные страны.
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