"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу и Таллин

Источник материала: Ежедневник

фото: livejournal.com

Авиакомпания доводит до пассажиров свежую информацию о продлении приостановки рейсов в разные страны.

Так, в Ларнаку "Белавиа" не будет летать до 15 октября. Полеты в Будапешт не будут выполняться до 24 октября, во все пункты Грузии - до 31 октября, в Ашхабад - до 1 ноября. Рейсы в Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены до 24 октября, сообщает Белта .

В Ригу и Таллин 2Белавиа» не будет летать до 24 октября.