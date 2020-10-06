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В Вилейке женщина «сдала» милиции мужа, севшего пьяным за руль
Источник материала: Партизан
Жительница улицы Гагарина позвонила в милицию и рассказала, что ее бывший муж, с которым они развелись, но живут на одной жилплощади, в нетрезвом состоянии устроил скандал.
Мужчина услышал, как бывшая супруга вызывает милицию и ушел из квартиры.
Как сообщил
Правоохранителям водитель пояснил, что хотел немного отъехать от дома и заночевать в машине. По словам Николая Мягкова, конфликтного супруга женщина простила и отказалась от привлечения его к ответственности за скандал. А вот с правами на управление ему придется расстаться на три года. Кроме этого за нетрезвое вождение мужчине грозит до ста базовых штрафа.
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Жительница улицы Гагарина позвонила в милицию и рассказала, что ее бывший муж, с которым они развелись, но живут на одной жилплощади, в нетрезвом состоянии устроил...
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