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Почему мировые политики восхищаются Тихановской?

06.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как работает команда Светланы Тихановской, как готовятся ее международные встречи и почему западные лидеры ею восхищаются.

Почему мировые политики восхищаются Тихановской?
Об этом, а также о том, как он стал частью команды рассказал Свабодзе советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка 

"Я написал Светлане, что готов бросить все и присоединиться к команде"

- Насколько большая команда сейчас у Светланы Тихановской? Как вы стали частью команды?

- Основной костяк команды - это несколько человек, но это хорошо организованная, функциональная группа. Это офис президента, он работает как офис президента, единственное, что делит часть своего мандата с Координационным советом, который находится в основном в Минске и выполняет более представительские функции. 

Я просто написал Светлане, что я готов бросить все и присоединиться к команде. Она ответила: ОК. 

Я бросил все, приехал в Вильнюс, теперь помогаю Светлане. Офис Тихановской - малая структура. Пока работаем я, Александр Добровольский (советники), есть технические администраторы, есть служба протокола, пресс-секретарь Анна Красулина и сама Светлана Тихоновская. 

Мы работаем с Павлом Латушко, Ольгой Ковальковой, которые постоянно приезжают в Вильнюс, и с минским активом, ведь самое важное — это Минск

Как готовится встреча с Меркель

- Сейчас в сетях активно постится картинка, на которой перечень встреч Светланы Тихановской с влиятельными мировыми лидерами - и перечень встреч Александра Лукашенко с российскими региональными руководителями. 

Вскоре встреча с Ангелой Меркель (6 октября), выступления в немецких и французских парламентах. Как организуются эти встречи, кто инициатор, какие игроки вовлечены?

- Всегда по-разному. На операционном уровне сначала обмениваются уведомлениями штабы, на уровне советников ведется переписка с канцелярией. В случае с Меркель - это советники Меркель, с которыми я вступаю в переписку. 

Мы выражаем взаимный интерес, потом происходит назначение даты, определение задач, приоритетов на встречу. Некоторые встречи держатся в секрете, некоторые публичные.

По правилам нужно все согласовывать — пресс-релиз, позицию, информацию, которая попадает в медиа. Приглашающая сторона или сторона, высшая по статусу, имеет приоритет, прерогативу в определении публичности того или иного мероприятия.

Меркель, например, сама выбирает. Это будет встреча один на один. Меня не будет на этой встрече, не будет советников Меркель. Это будет встреча Светланы и Ангелы. И переводчик. Они проведут вместе 45 минут в закрытой комнате в офисе Меркель. Говорить, безусловно, будут о Беларуси. 

Я буду на других встречах, надеюсь, на встрече с министром иностранных дел, в Бундестаге. Каждая встреча проиходит по протоколу, если эта встреча официальная, но отчасти формат встреч Светланы — это не формат государственных визитов, потому что у Светланы нет статуса государственного руководителя. 

Соответственно, согласно дипломатическому протоколу, это не официальная встреча. Как, например, завтрак в Брюсселе, когда были все министры иностранных дел - наше выступление было не формальным, но все понимают, что его значение столь же важно, как и официальные консультации министров.

Подробнее - в видеосюжете:
 
Теги: Минск
 
 
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Как работает команда Светланы Тихановской, как готовятся ее международные встречи и почему западные лидеры ею восхищаются.
 
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