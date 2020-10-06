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Погода в СНГ: тепло в Беларуси и в Таджикистане, похолодание в Казахстане

06.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве до конца недели погода будет комфортной. Сегодня переменная облачность и плюс 20. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты телеканала «МИР 24».

В Алматы осень полностью вступила в свои права: на деревьях все больше желтой листвы, а в домах включили отопление, передает Тимур Сандыбаев. Днем ожидается дождь и понижение температуры до 5 градусов. Многие велосипедисты в Казахстане закрывают сезон. А вот Александр Габченко активно продвигает круглогодичную езду. Экстремал в одиночку пересек замерзшее озеро Балхаш. За пять дней по льду он проехал 250 километров. Свои приключения велопутешественник снимает на камеру. Премьера его документального фильма состоялась недавно в автокинотеатре Алматы.

В Беларуси не по сезону тепло. Среднесуточные температуры на шесть, а то и 10 градусов превышают климатические нормы, сообщает Ольга Баранова. Днем в южных регионах до плюс 23 градусов, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Для октября это явление редкое. На полях в Беларуси – время кукурузы и сахарной свеклы. Корнеплод в этом году слаще прошлогоднего. Убирать из-за засушливой погоды его начали на несколько недель позже, сейчас в закромах уже больше половины урожая.

Сегодня в Душанбе пасмурно, местами ожидаются дожди, передает Абубакр Файзуллоев. Температура воздуха днем в столице Таджикистана плюс 23. Такая погода может стать причиной сонливости, депрессии и хронической усталости. Для поддержания организма в тонусе врачи советуют по утрам принимать контрастный душ, есть больше свежих фруктов и овощей, заниматься спортом.



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В Алматы осень полностью вступила в свои права: во вторник ожидается дождь и понижение температуры до 5 градусов.
 
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