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На улице Одинцова на переходе Opel сбил велосипедистку

06.10.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила велосипедистку в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Авария произошла 6 октября, около 08.20. Предварительно установлено, что 51-летний водитель Opel ехал по улице Одинцова со стороны улицы Тимошенко в направлении улицы Скрипникова. На пересечении с улицей Лобанка при повороте направо он сбил 36-летнюю велосипедистку, которая ехала по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
 
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