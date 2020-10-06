На улице Одинцова на переходе Opel сбил велосипедистку

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила велосипедистку в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла 6 октября, около 08.20. Предварительно установлено, что 51-летний водитель Opel ехал по улице Одинцова со стороны улицы Тимошенко в направлении улицы Скрипникова. На пересечении с улицей Лобанка при повороте направо он сбил 36-летнюю велосипедистку, которая ехала по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.