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На улице Одинцова на переходе Opel сбил велосипедистку
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила велосипедистку в Минске,
Авария произошла 6 октября, около 08.20. Предварительно установлено, что 51-летний водитель Opel ехал по улице Одинцова со стороны улицы Тимошенко в направлении улицы Скрипникова. На пересечении с улицей Лобанка при повороте направо он сбил 36-летнюю велосипедистку, которая ехала по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
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В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
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