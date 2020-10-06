Парень умер в больнице: при операции в носу повредили череп, потом он упал с каталки. Спустя два года осудили врача

Источник материала: Tut.by

В январе 2018 года 27-летнему Виктору Фурсе делали операцию по исправлению носовой перегородки в 4-й клинической больнице Минска. Из-за осложнений, возникших после операции, перевезли в больницу скорой медицинской помощи. А там, в приемном отделении, он упал с каталки, сломав при этом лобную кость — и спустя несколько дней умер. Прошло больше двух лет, и сегодня, 6 октября 2020 года, в суде Московского района огласили приговор врачу, который оперировал Виктора в 4-й больнице.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Подробности о внезапной смерти молодого человека в больнице два года назад рассказывал Onliner . Если кратко: операция была плановой — по поводу хронического полипозного верхнечелюстного синусита справа, искривления носовой перегородки. Возникли осложнения. Пациента перевезли в БСМП, там, в приемном покое, он упал с каталки, сломав лобную кость, — и спустя несколько дней умер.

Тогда была создана специальная комиссия Минздрава, чиновники встретились с вдовой погибшего Натальей. Материалы по факту оказания медпомощи пациенту передали в Следственный комитет — для дачи правовой оценки действиям медработников. В апреле 2019 года Наталье пришло уведомление, что предварительное следствие по факту падения пациента с каталки в БСМП и его травмирования в результате этого приостановлено — «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

А вот врача, оперировашего Виктора в 4-й больнице, Виктора Елисеева, сегодня судили. Обвиняли его по ч.2 ст. 162 УК РБ — в том, что он, будучи оториноларингологом 4-й клинической больницы, в январе 2018 года ненадлежаще исполнил свои профессиональные обязанности во время операции, что привело к причинению по неосторожности черепно-мозговой травмы (во время операции произошло проникновение из полости носа в полость черепа), относящейся к категории тяжких телесных повреждений и повлекшей смерть Фурса.

Но осудили его в итоге по ч.1 ст. 162 УК РБ — только за то, что, ненадлежаще исполнил свои профессиональные обязанности во время операции и это привело к причинению по неосторожности черепно-мозговой травмы. Причинно-следственной связи со смертью суд не установил. Его признали виновным, назначили наказание в виде исправительных работ на срок два года с удержанием 20% заработка — но сразу же от него освободили «за истечением срока давности».

Если объяснять очень просто, то судом точно установлено одно: во время плановой операции доктор Елисеев что-то сделал не так — и это привело к травмированию Виктора. А привело ли к смерти — суд не уверен.



Слева — Наталья Фурса. Спиной, в светлой куртке, — доктор Елисеев.

Вдова Виктора Фурсы, Наталья, посчитала решение несправедливым:

— Не понимаю, почему суд вынес такой приговор. И все так затянулось… Хочется жить жизнью обычного человека, растить ребенка (сыну женщины в ноябре будет четыре года. — Прим. TUT.BY) — а дело длилось два с половиной года, и остался еще гражданский иск к 4-й больнице.

Размер иска вдова не называет.

— Все, что осталось из реального обвинения — это такая «история» у врача, — прокомментировала после суда представитель потерпевшей, адвокат Ирина Шабанова. — Непонятно, каким образом его освободили от связи с наступившими последствиями.

Адвокат врача Сергей Иванов говорит, что их сторона еще может обжаловать приговор:

— Сейчас как защитник, адвокат и юрист, я не совсем удовлетворен приговором, несмотря на то, что уголовное преследование прекращено. Наша позиция в том, что мой клиент совершенно не виновен. Я прекрасно понимаю, что для потерпевшей стороны это трагедия, и от души им сочувствую, но вины моего клиента ни по неосторожности, ни, тем более, умышленной в той трагедии, которая случилась, мы не усматриваем.

Кстати, после смерти Виктора врач-оториноларинголог Павел Елисеев уволился из 4-й клинической больницы по собственному желанию. Сейчас он работает врачом-оториноларингологом в одной из поликлиник Минска.