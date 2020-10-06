|
На аукцион выставили изъятые участки с недостроенными домами под Минском. Узнали, почем и где
Источник материала: Tut.by
В конце октября с аукциона продадут семь участков в Минском районе, изъятых у бывших владельцев, сообщается на
Боровлянский сельсовет предложил участок в деревне Дроздово, расположенной сразу за МКАД. Надел площадью 14,9 сотки, с электричеством и газом, крайний у леса. На участке есть незаконсервированное капитальное строение: жилой дом готовностью 12% (железобетонный фундамент площадью 36 «квадратов»). Стартовая цена за землю и строение — 82,1 тысячи рублей .
Близко к Минску есть вариант в деревне Лесковка, которая соседствует с Боровлянами. Тут предлагают надел в 14,8 сотки, с электричеством и газом. На участке незаконсервированный дом готовностью 12% (фундамент бетонный площадью 84 квадратных метра). Стартовая цена за землю и строение — 63,9 тысячи рублей.
В деревне Чертяж, которая находится в 15 километрах от Минска (Логойское направление), Боровлянский сельсовет предлагает надел площадью 13,6 сотки, крайний у леса, с электричеством и газом. На участке расположено незаконсервированное капитальное строение готовностью 30%: фундамент свайный металлический общей площадью 32 квадратных метра, деревянные каркасные стены, окна ПВХ, металлические двери. Стартовая цена земли и строения — 48,4 тысячи рублей.
В агрогородке Колодищи местный сельсовет предложил на торги надел площадью 14,5 сотки с электричеством и газом. На участке расположено не завершенное строительством незаконсервированное капитальное строение готовностью 12%: фундамент железобетонный общей площадью 127 квадратных метров. Стартовая цена земли и строения — 45,3 тысячи рублей.
В агрогородке Лошаны, расположенном в 21 км от МКАД (рядом с Заславлем), предлагают надел площадью 15,6 сотки с электричеством и газом. На участке есть не завершенное строительством и незаконсервированнное капитальное строение со степенью готовности 12%: фундамент блочный общей площадью 49 квадратных метров. Стартовая цена земли и строения — 23,4 тысячи рублей.
В деревне Рогово (30 км от МКАД, молодечненское направление) Шершунский сельсовет предложил на торги надел площадью 13 соток с электричеством. На участке есть не завершенное строительством и незаконсервированное капитальное строение готовностью 12%: фундамент железобетонный общей площадью 82 «квадрата». Стартовая цена земли и строения — 12,1 тысячи рублей.
Самый дорогой лот намеченных торгов — надел площадью 15,4 сотки с электричеством и газом в деревне Прилукская Слобода, расположенной в 5 км от МКАД. На участке — не завершенное строительством незаконсервированное капитальное строение, в состав которого входит: фундамент из железобетонных блоков общей площадью 296 квадратных метров, подвал, стены и перегородки из железобетонных блоков, а также перекрытия из железобетонных плит. Стартовая цена земли и строения — 150,3 тысячи рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торги выставили семь участков, ранее выделенных очередникам для строительства индивидуальных домов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)