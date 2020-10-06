Возле Зыбицкой строят мост над Свислочью. Работы планируют завершить до конца года

Источник материала: Tut.by

Мост через реку Свислочь возле улицы Зыбицкой достроят к концу 2020 года. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».





Металлическая конструкция пешеходного моста установлена через реку Свислочь недалеко от улицы Зыбицкой.

По словам ответственного производителя работ Сергея Артеменко, сроки сдачи моста сдвигаются на три месяца. Ориентировочно строительство закончат к концу 2020 года.









Новый пешеходный мост соединит многофункциональный комплекс, который строят в границах улиц Богдановича — Купалы — реки Свислочь на месте бывшей 2-й городской клинической больницы, и Верхний город.