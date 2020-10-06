﻿ Возле Зыбицкой строят мост над Свислочью. Работы планируют завершить до конца года. 21.by
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Возле Зыбицкой строят мост над Свислочью. Работы планируют завершить до конца года

06.10.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мост через реку Свислочь возле улицы Зыбицкой достроят к концу 2020 года. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Металлическая конструкция пешеходного моста установлена через реку Свислочь недалеко от улицы Зыбицкой.

По словам ответственного производителя работ Сергея Артеменко, сроки сдачи моста сдвигаются на три месяца. Ориентировочно строительство закончат к концу 2020 года.



Новый пешеходный мост соединит многофункциональный комплекс, который строят в границах улиц Богдановича — Купалы — реки Свислочь на месте бывшей 2-й городской клинической больницы, и Верхний город.

 
Теги: Минск
 
 
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Мост через реку Свислочь возле Зыбицкой достроят к концу 2020 года. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
 
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