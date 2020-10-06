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ЦИК Кыргызстана признала итоги парламентских выборов недействительными
Источник материала: Навiны
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана решила признать итоги парламентских выборов недействительными.
«Сегодня, 6 октября 2020 года Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала недействительными итоги голосования на выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, которые прошли 4 октября 2020 года», — говорится в официальном сообщении ЦИК.
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Центральная избирательная комиссия Кыргызстана решила признать итоги парламентских выборов недействительными.
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