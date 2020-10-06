ЦИК Кыргызстана признала итоги парламентских выборов недействительными

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана решила признать итоги парламентских выборов недействительными.





«Сегодня, 6 октября 2020 года Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала недействительными итоги голосования на выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, которые прошли 4 октября 2020 года», — говорится в официальном сообщении ЦИК.

Сегодня утром в заявлении по поводу ситуации в стране президент Сооронбай Жээнбеков предложил ЦИК при необходимости аннулировать результаты выборов.

Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана — Жогорку Кенеш. Ключевые оппозиционные партии — «Ата Мекен» и «Республика» — не преодолели проходной барьер, что возмутило их членов и сторонников.